Al sinds de uitvinding van de televisie is het scherm breder dan het hoog is. De breedte-hoogteverhouding is bij de uitvinding van de televisie simpelweg overgenomen van het destijds meestgebruikte bioscoopformaat: 4:3. Begin jaren negentig van de vorige eeuw werden de eerste prototypes van breedbeeldtelevisies getoond en daarna wist het nieuwe, brede formaat langzaam, maar zeker onze huiskamers te veroveren. Sindsdien zijn, op een enkele uitzondering na, alle televisies voorzien van een 16:9-scherm.

Er is een goede reden waarom de meeste van onze beeldschermen breder zijn dan hoog; dat is ons eigen gezichtsveld namelijk ook. Horizontaal kunnen we ongeveer 210 graden zien en verticaal 150. De grote uitzondering hierop is natuurlijk de mobiele telefoon. Deze heeft tegenwoordig een verticaal scherm, omdat dat nu eenmaal prettiger is om vast te houden. Telefoons hadden in de begintijd ook een horizontaal scherm; daaronder was namelijk plaats nodig voor het toetsenbord. Dankzij de uitvinding van capacitieve, aanraakgevoelige schermen is een toetsenbord niet meer nodig en heeft elke telefoon een groot, verticaal scherm.

Verticale videoreview van Samsung's The Sero

Als je video's opneemt met je mobiel, doe je er goed aan om het apparaat een kwartslag te draaien, zodat het filmpje ook prettig te bekijken is op een computer of televisie. Een telefoon kun je immers gemakkelijk draaien, maar met de meeste computerschermen kan dat niet en bij televisies wordt het al helemaal lastig. Toch zien we dat verticale video, ondanks protesten, langzaam maar zeker terrein wint. Apps als TikTok, Snapchat en Periscope stimuleren de portretstand en ook op YouTube verschijnen steeds meer verticale video's.

Samsung springt nu in op deze trend met The Sero, de allereerste televisie die zowel horizontaal als verticaal kan worden gebruikt. Sero is Koreaans voor verticaal en dit model is ook al een tijdje te koop in Samsungs thuisland, waar het naar verluidt een verkoopsucces is. De afstandsbediening van deze tv heeft een knop waarmee het scherm gedraaid kan worden, maar desgewenst kan ook de oriëntatie van een gekoppelde Samsung-telefoon automatisch worden overgenomen.

The Sero heeft een 43"-uhd-scherm, wat volgens Samsungs ook in de Q6-serie te vinden is. De tv staat enigszins achterover en heeft een krachtig 60W-luidsprekersysteem dat is geïntegreerd in de standaard. Optioneel kan de standaard worden voorzien van zwenkwielen, waarmee de tv gemakkelijk te verplaatsen is. De Sero heeft een introductieprijs van zo'n 1700 euro. Dat is stevig, maar in de komende tijd krijg je de wielen er gratis bij.