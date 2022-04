LG onthult dualscreensmartphone met kantelscherm waarschijnlijk op 14 september

LG gaat waarschijnlijk op 14 september een dualscreensmartphone met kantelscherm onthullen. Dat blijkt uit een korte teaservideo die het bedrijf online heeft gezet. Er waren eerder al onofficiële berichten en een video online gekomen over de telefoon, die de naam Wing zou dragen.

Render van LG Wing

In een bijbehorend persbericht geeft LG nog weinig details over de telefoon prijs. Het bedrijf zegt wel dat de telefoon onderdeel is van het Explorer Project en dat daarbij wordt samengewerkt met industriepartners als Rave, Ficto, Tubi en Naver. Laatstgenoemde is een Zuid-Koreaans onlineplatform met een grote zoekmachine; dit bedrijf heeft met LG aan de dualscreenoplossing gewerkt en ontwikkelt ook een speciale versie van zijn Whale-browser met specifieke functies voor de apparaten die onderdeel zijn van het Explorer Project. Ook Qualcomm wordt genoemd, al wordt niet gezegd welke soc in de telefoon zal zitten. Eerdere geruchten gingen uit van een Snapdragon-soc uit de 700-serie met 5g, waarbij het om de Snapdragon 765G kan gaan.

Op basis van eerdere geruchten, een onofficiële, eerder online verschenen video en de nieuwe LG-teaser, lijkt de vermoedelijke LG Wing een klaptelefoon te worden met een extra scherm. Het apparaat zou een 6,8"-scherm hebben met een tweede scherm van 4" en een 1:1-beeldverhouding. De teaservideo van LG suggereert dat het mogelijk is om het tweede scherm te roteren, zodat de twee delen samen een plat geheel vormen, als ware het een smartphone met een reguliere formfactor. Het tweede scherm is waarschijnlijk bedoeld als een aanvulling op het voorste scherm. Daarbij kan gedacht worden aan het tonen van een toetsenbord op het tweede scherm, of bijvoorbeeld een scenario waarbij het voorste scherm de autonavigatie toont, terwijl het zichtbare uitgeklapte deel van het tweede scherm de bedieningsknoppen voor de afgespeelde muziek weergeeft.