LG ontwikkelt Whale-browser voor smartphones met twee schermen

LG heeft in samenwerking met de Zuid-Koreaanse zoekmachine Naver een browser ontwikkeld die geoptimaliseerd is voor smartphones met twee schermen. Volgende week toont de fabrikant nieuwe smartphones met twee schermen.

LG gaat de Whale-browser, die op Chromium is gebaseerd, standaard op zijn smartphones met twee schermen zetten. Momenteel heeft de fabrikant één zo'n toestel in zijn assortiment; de eerder dit jaar geïntroduceerde LG V50 ThinQ 5G. Dat is een reguliere smartphone die van een tweede scherm is te voorzien door middel van een optionele hoes.

LG zegt dat er meer smartphones op komst zijn die LG Dual Screen ondersteunen. Volgende week op de IFA-beurs in Berlijn gaat de fabrikant nieuwe toestellen aankondigen. LG en Naver tonen nog geen beelden van de Whale-browser. Volgens de omschrijving zit er een splitscreenmodus in om twee sites op één tabblad weer te kunnen geven en het zou makkelijk moeten zijn om snel te kunnen wisselen tussen sites op twee schermen.