LG-smartphone met tweede scherm in hoes kost 700 dollar

LG heeft de dollarprijs van zijn G8X ThinQ-smartphone bekendgemaakt. Het toestel wordt geleverd met een hoes waar een tweede scherm in zit. Op de achterkant van de hoes zit nog een klein monochroom scherm. In de VS kost de telefoon inclusief schermhoes 700 dollar.

Amerikaanse klanten krijgen de LG G8X ThinQ vanaf 1 november geleverd. LG heeft eerder aangegeven dat het toestel eind dit jaar ook naar de Benelux komt, maar het is nog niet bekend wat de europrijs wordt en wanneer de telefoon met extra scherm verkrijgbaar is in Nederland en België. Omgerekend met btw zou de prijs uitkomen op zo'n 760 euro.

De prijs van 700 dollar is veel lager dan de prijs van de LG V50 ThinQ 5G, waar een vergelijkbare schermhoes voor uitkwam. Dat toestel kostte aanvankelijk 1152 dollar in de Verenigde Staten en kost op het moment van schrijven nog 999 dollar. Dat is de prijs zonder hoes; de Amerikaanse providers die het 5g-toestel verkopen leveren de extra hoes niet.

In de LG G8X ThinQ zit geen 5g-modem, maar net als in de duurdere V50 draait het toestel op een Snapdragon 855-soc. De Android-telefoon heeft 6GB ram, 128GB flashopslag en 4000mAh-accu. Het scherm is een oledpaneel van 6,4" met een resolutie van 2340x1080 pixels en een druppelvormige inkeping.

Het tweede scherm in de hoes heeft dezelfde afmetingen en resolutie en dezelfde inkeping als het primaire scherm. Die inkeping zet LG erin vanwege de symmetrie, er zit geen camera in het tweede scherm. Op de buitenkant van de hoes zit nog een monochroom 2"-scherm. Het totaalgewicht van de hoes en de telefoon komt uit op 326 gram. De dikte van de telefoon inclusief hoes is 1,5cm.

LG maakte eerder dit jaar bekend een eigen browser te ontwikkelen voor smartphones met twee schermen. Door de vouw in het midden is de G8X ThinQ niet vergelijkbaar met vouwbare smartphones als de Samsung Galaxy Fold en de Huawei Mate X. Het concept is wel vergelijkbaar met Microsofts Surface Duo-prototype. Die Android-telefoon met twee schermen moet eind volgend jaar uitkomen.