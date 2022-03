Video toont vermoedelijk dualscreensmartphone met kantelscherm van LG

Er is een video verschenen waarin een dualscreensmartphone met een kantelscherm is te zien. Het zou gaan om de LG Wing, waarover eerder al geruchten gingen. Het apparaat zou een 6,8"-scherm hebben met een tweede scherm van 4" en een 1:1-verhouding.

In de video, die door Android Authority online is gezet, is een telefoon te zien met aan de zijkant een extra scherm. Eerder verscheen er een render van de LG Wing, waarbij eenzelfde constructie werd getoond. In die render wordt het tweede scherm aan de onderkant geplaatst, maar uit de video blijkt dat het schermpje ook als uitbreiding aan de rechterkant is te gebruiken.

Render van LG Wing

In het filmpje wordt het primaire scherm gebruikt voor navigatie en de tweede display om muziek te bedienen. Het kantelmechanisme is niet in actie te zien. Het zou mogelijk zijn om het tweede scherm te roteren, zodat de twee delen samen een plat geheel vormen.

Nieuwe details over de telefoon geeft de video niet. Volgens eerdere geruchten krijgt het toestel een Qualcomm Snapdragon-soc uit de 700-serie met 5g, vermoedelijk de Snapdragon 765G. Het is nog niet duidelijk wanneer de klaptelefoon met extra scherm uitkomt. LG heeft officieel nog niets bekendgemaakt over de Wing.