Burgemeester van Utrecht wil sneller toegang tot privégroepen op sociale media

De burgemeester van Utrecht heeft tijdens een gemeenteraadsvergadering laten weten dat hij gemakkelijker toegang wil kunnen krijgen tot afgesloten groepen op sociale media. Volgens hem had dat behulpzaam kunnen zijn bij het bestrijden van de recente rellen.

De Utrechtse burgemeester Peter den Oudsten wil sites en berichten op sociale media waarin opgeroepen wordt om te gaan rellen, sneller uit de lucht kunnen halen. "Nu kom je halve wetgeving, privacy en weet ik wat tegen", zei hij volgens de NOS. De burgemeester heeft de minister van Justitie verzocht dit proces te versnellen. Bij dat verzoek waren ook de burgemeesters van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag aanwezig. Om dit te bereiken wil de burgemeester sneller toegang kunnen krijgen tot afgesloten groepen. Den Oudsten gaf aan dat de politie de berichten op sociale media moeilijk kon volgen, omdat ze voor een deel binnen afgesloten groepen werden geplaatst. In een ander middel, zoals het opleggen van een samenscholingsverbod, ziet hij weinig heil, omdat dat moeilijk is af te kondigen voor de hele stad.

Tijdens een commissievergadering van de Utrechtse gemeenteraad heeft de burgemeester aangegeven dat de politie geen toegang had tot de groepen en dat juist in die groepen een plek werd bekendgemaakt om een uur later te gaan rellen. Dat element maakte het probleem volgens Den Oudsten ongrijpbaar, schrijft RTV Utrecht. Volgens hem worden de rellen aangejaagd door een aantal vloggers en hadden zij daarmee daar grote invloed op de onrust. Dat staafde hij door te wijzen op het feit dat de rellen vanzelf uitdoofden toen de bewuste drie vloggers werden aangehouden. Het lijkt erop dat ze verdacht worden van opruiing.

In de commissievergadering werd gedebatteerd over de rellen van afgelopen vrijdag en de dagen erna, die met name in de Utrechtse wijken Kanaleneiland, Ondiep en Overvecht plaatsvonden. De politie heeft inmiddels 53 verdachten opgepakt. Zij zouden met stenen naar de politie hebben gegooid, zaken hebben vernield en vuurwerk hebben afgestoken. Tijdens de vergadering ging het onder meer over de vraag of het bestuur wel snel genoeg heeft ingegrepen. Volgens wethouder Lot van Hooijdonk, ten tijde van de rellen waarnemend burgemeester, werd er bewust voor gekozen om niet te snel in te grijpen, zodat de onrust vanzelf kon uitdoven. Pas toen dat niet bleek te lukken, werd de Mobiele Eenheid ingezet. Dat lukte niet direct, omdat volgens Van Hooijdonk veel agenten met vakantie waren.