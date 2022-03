Oculus Connect-conferentie heet nu Facebook Connect en is op 16 september

Facebook houdt op 16 september Facebook Connect. Dat evenement is de nieuwe naam van het voormalige Oculus Connect; een jaarlijkse conferentie over ar en vr. Alle activiteiten op het gebied van ar en vr vallen voortaan onder Facebook Reality Labs.

Volgens Facebook is het jaarlijkse evenement dat voorheen Oculus Connect heette, uitgegroeid tot iets dat over veel meer dan alleen Oculus gaat. Daarom heet de conferentie voortaan Facebook Connect. Die naam zou dat duidelijker maken. Het virtuele Facebook Connect-evenement is gratis door iedereen bij te wonen. Er zijn keynotes over de markt voor augmented en virtual reality en sessies voor ontwikkelaars.

Het evenement is te volgen via Facebook Reality Labs. Dat is de nieuwe naam waaronder Facebook al zijn activiteiten op het gebied van ar en vr schaart. Eerder werd onderzoeksafdeling Oculus Research al omgedoopt tot Facebook Reality Labs, maar vanaf nu vallen alle ontwikkelingen en werkzaamheden dus onder die naam, ook de ontwikkeling van Oculus-headsets. Facebook blijft de Oculus-merknaam wel gebruiken voor hardware.

Het schrappen van de Oculus-naam uit de conferentie en nieuwe indeling van Facebook Reality Labs volgt een week nadat Facebook bekendmaakte dat het bij nieuwe Oculus-headsets verplicht wordt om een Facebook-account te gebruiken. Vanaf 2023 stopt Facebook volledig met de ondersteuning van de huidige Oculus-accounts. Ook huidige gebruikers moeten vanaf dan overstappen naar een Facebook-account om alle functies te kunnen gebruiken.

Misschien toont Facebook tijdens de conferentie een nieuwe versie van de Oculus Quest-headset. Daar verschenen al renders van en volgens geruchten is de release rond 15 september. De nieuwe Quest is vermoedelijk wat lichter en kleiner en voorzien van betere schermen en een snellere soc.