Facebook neemt studio van The Order: 1886 en vr-game Lone Echo over

Facebook heeft Ready at Dawn overgenomen en de studio zal onderdeel worden van Oculus Studios. Ready at Dawn blijft voorlopig werken aan Lone Echo II, de vierde titel voor de Oculus-headsets van de studio.

Ready at Dawn blijft onafhankelijk opereren vanuit zijn kantoren in de Amerikaanse steden Irvine en Portland ondanks dat het bedrijf ingelijfd wordt in Oculus Studios, volgens Facebook. De studio gaat zich richten op vr-content en kan als onderdeel van Facebook direct gebruikmaken van nieuwe vr-technieken die Oculus ontwikkelt, zo is de gedachte.

Ready at Dawn bracht al drie titels voor de Oculus-headsets uit: Lone Echo, Echo Arena en Echo Combat. Momenteel werkt de studio aan Lone Echo II. Die had al moeten verschijnen maar door het nieuwe coronavirus zag Ready at Dawn zich genoodzaakt de release uit te stellen. Facebook prijst vooral de innovatieve manier van voortbewegen in de sci-fi-game Lone Echo.

De studio bracht in het verleden games voor de PlayStation Portable uit en was verantwoordelijk voor het exclusief voor de PlayStation ontwikkelde The Order: 1886.