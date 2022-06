Facebook heeft 300 miljoen meer actieve gebruikers door coronavirusmaatregelen

Socialmediaplatform Facebook had in het afgelopen kwartaal bijna driehonderd miljoen meer dagelijks en maandelijks actieve gebruikers in vergelijking met een jaar geleden. Volgens het bedrijf komt dit doordat mensen door het coronavirus meer thuis zijn.

In zijn kwartaalrapport schrijft Facebook gemiddeld 1,79 miljard dagelijks actieve gebruikers en 2,7 maandelijks miljard actieve gebruikers te hebben. Dat is een stijging van zo'n 12 procent in vergelijking met een jaar geleden.

De stijging van het aantal gebruikers dat dagelijks een dienst als Facebook, Instagram of WhatsApp gebruikt, is hoger. Volgens een datasheet is dat gestegen met 330 miljoen gebruikers, naar 2,47 miljard dagelijks actieve gebruikers. Het aantal maandelijks actieve gebruikers steeg bij de gecombineerde Facebook-diensten met 380 miljoen gebruikers naar 3,14 miljard gebruikers.

Facebook zegt, net als bij het rapport over het eerste kwartaal, dat deze stijging komt door het coronavirus. Mensen blijven vanwege de pandemie vaker thuis en gebruiken dan volgens het bedrijf de Facebook-diensten om in contact te blijven met mensen en organisaties. Omdat de coronavirusmaatregelen wereldwijd meer worden losgelaten, verwacht Facebook dat het aantal actieve gebruikers in het derde kwartaal amper zal stijgen, of zelfs licht zal dalen.

De gevolgen van de advertentieboycot tegen Facebook zijn nog niet te zien in de financiële resultaten. De omzet steeg met 11 procent naar 18,7 miljard dollar. De omzet uit advertenties was 18,3 miljard dollar. Voor het derde kwartaal verwacht het bedrijf een vergelijkbare omzetstijging.

De nettowinst van het bedrijf verdubbelde bijna ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019, naar 5,18 miljard dollar. Deze cijfers zijn wel vertekenend, in het tweede kwartaal van 2019 schreef Facebook 3,1 miljard dollar af, onder meer vanwege een schikking die het bedrijf trof met de Amerikaanse FTC.