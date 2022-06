Facebook laat Messenger-gebruikers app beveiligen met biometrische authenticatie

Facebook gaat het voor Messenger-gebruikers mogelijk maken om de app te vergrendelen met gezichts- of vingerafdrukherkenning. De functie werkt nu voor iOS- en iPadOS-gebruikers en komt later naar Android.

Het techbedrijf noemt de functie App Lock en zegt dat de functie de privacyinstellingen van de telefoon gebruikt. Wanneer een gebruiker zijn of haar telefoon kan ontgrendelen met een vingerafdruk of een gezichtsscan, dan gebruikt de Messenger-app dezelfde data voor het ontgrendelen van de app. Facebook benadrukt dat deze biometrische data niet wordt gestuurd naar Facebook en ook door het bedrijf niet wordt opgeslagen.

Volgens het bedrijf zorgt deze functie ervoor dat gebruikers hun telefoon kunnen uitlenen aan iemand, zonder dat zij bang hoeven te zijn dat deze persoon privacygevoelige berichten kan lezen. De nieuwe functie is te vinden in het Privacy-instellingenmenu van de Messenger-app. De functie is vanaf vandaag beschikbaar in de iPhone- en iPad-app. In de komende maanden moet de functie ook naar Android-apparaten komen. De komst van deze functie werd al eerder ontdekt.

Binnenkort moet het daarnaast mogelijk worden dat gebruikers meer controle hebben over hun inbox en bel-gesprekken. Via nieuwe instellingen moeten gebruikers zelf kunnen bepalen wie de gebruiker berichten kan sturen of kan bellen, wie er in de request-folder belandt en wie nooit kan bellen of berichten kan sturen. Deze instellingen moeten lijken op wat er al bij Instagram mogelijk is. Facebook test tot slot het vervagen van afbeeldingen van een onbekende gebruiker. Op die manier hebben gebruikers zelf de keuze of zij die afbeelding wel of niet willen zien.