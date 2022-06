Ministerie van Volksgezondheid waarschuwt voor phishing via nep-CoronaMelder-sms

Het ministerie van Volksgezondheid waarschuwt voor een sms waarin mensen een link krijgen om de CoronaMelder-app te kunnen downloaden. Het sms-bericht wordt in naam van het RIVM gestuurd, maar dit klopt volgens het ministerie niet.

In de tweet van het ministerie refereert het overheidsorgaan aan een tweet van gebruiker Guido, die een screenshot van een sms-bericht deelt. In dit bericht staat een WhatsApp-link. De afzender van het sms-bericht is Rivm, met het telefoonnummer 0800-1202. Dit is het landelijke telefoonnummer om een corona-testafspraak in te plannen bij de GGD.

Het ministerie raadt mensen aan niet op de link te klikken en het bericht te verwijderen. Wat er gebeurt als gebruikers op de link klikken, is niet duidelijk. Volgens het overheidsorgaan gaat het om een phishingactie. Het ministerie benadrukt dat de CoronaMelder-app nog niet te downloaden is. Vorige week werd bekend dat de app vanaf 17 augustus te downloaden is.