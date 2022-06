Asus ROG Phone 3 krijgt 6000mAh-accu en 144Hz-oledscherm

Asus heeft de ROG Phone 3 aangekondigd, een gamingsmartphone met een Snapdragon 865 Plus-soc en een 6,59"-oledscherm met een refreshrate van 144Hz. Er komt ook een Strix Edition van het toestel, met een oudere soc en minder geheugen.

Het scherm van de ROG Phone 3 heeft een 19,5:9-beeldverhouding en een touch-sampling rate van 270Hz. Dit zorgt volgens Asus voor een touch latency van 25ms. De ROG Phone II, met 120Hz-scherm en een touch-sampling rate van 240Hz, had nog een touch latency van 49ms. De reactiesnelheid zou op 1ms liggen en de telefoon zou een piekhelderheid van 1000cd/m2 kunnen weergeven. De telefoon kan overweg met hdr10+ en moet 113,3 procent van het dci-p3-kleurenspectrum kunnen weergeven. De resolutie van het scherm is 2340x1080 pixels.

Zoals bij de aankondiging van de Snapdragon 865 Plus-soc werd gezegd, krijgt de ROG Phone 3 deze nieuwe soc mee. De soc wordt in de ROG Phone 3 met 5g-modem geleverd. De telefoon krijgt daarnaast maximaal 16GB lpddr5-geheugen en maximaal 512GB ufs 3.1-opslag mee. De gamingsmartphone is 171x78x9,85mm groot en weegt 240 gram.

Om de soc koel te houden, heeft de ROG Phone 3 volgens Asus een zes keer grotere heatsink dan het voorgaande model. Ook is de vapor chamber opnieuw ontworpen. Voor extra koeling introduceert Asus de AeroActive Cooler 3, een ventilator die op de achterkant van de telefoon wordt geklikt. Deze koeler wordt bij de telefoon geleverd, consumenten kunnen daarnaast accessoires als een dock en een gamepad aanschaffen. Het toestel heeft aan één zijde twee AirTrigger 3-knoppen zitten, die door middel van ultrasoon geluid werken.

Achterop heeft de ROG Phone 3 een camera-eiland met drie sensoren. De hoofdcamera heeft een Sony IMX686-64-megapixelsensor met een diafragma van f/1.8. Daarnaast is er een groothoekcamera met 13 megapixelsensor en een 5-megapixel-macrocamera. Voorop is een 24-megapixelcamera. De telefoon kan met maximaal 8k en 30fps opnemen, of tot 480fps met 720p. De telefoon heeft aan de voorkant twee speakers in stereo-opstelling, een vingerafdruksensor in het scherm en ondersteuning voor Quick Charge 4.0. De software is Android 10 met een ROG UI-schil.

De Strix Edition deelt veel specificaties met de reguliere ROG Phone 3. De Strix-variant krijgt echter de langzamere Snapdragon 865-soc mee en is alleen met 8GB geheugen en 256GB opslag te koop. Daar staat tegenover dat de telefoon 200 euro goedkoper is dan de goedkoopste variant van de reguliere ROG Phone 3. De Asus ROG Phone 3 is eind juli te koop, of de telefoon ook naar de Benelux komt, is niet bekend.