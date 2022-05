RTL: Medewerkers waarschuwden sinds zomer over toegang tot coronasystemen GGD

Werknemers die voor de GGD bron- en contactonderzoek uitvoeren, waarschuwden sinds de zomer al over het gebrek aan toezicht en de grote toegang tot data die de ze hadden bij de coronasystemen van de GGD. Privégegevens werden daarnaast via WhatsApp uitgewisseld.

RTL Nieuws schrijft op basis van tientallen anonieme medewerkers dat werknemers maanden geleden al waarschuwden over de privacyproblemen bij de coronasystemen van de GGD. Deze werknemers kregen te horen dat het 'niet belangrijk genoeg was', of kregen geen reactie, stelt de nieuwssite. Een van de oudste meldingen zou uit de afgelopen zomer zijn, toen een leidinggevende van de GGD naar de leiding van de dienst een bericht zou hebben gestuurd. Ze gaven aan het te bespreken, maar namen nooit meer contact op met de persoon die over de problemen meldde, schrijft de nieuwssite. RTL Nieuws sprak zowel met GGD-medewerkers als met werknemers van bedrijven zoals Teleperformance die ook toegang hebben tot de GGD-coronasystemen.

De GGD zegt op zijn website dat medewerkers een Verklaring Omtrent het Gedrag moeten aanleveren als ze met de coronasystemen gaan werken. RTL Nieuws sprak met meer dan tien werknemers die nooit een VOG hoefden aan te leveren, of pas maanden later. Deze week heeft een aantal van deze werknemers wel de vraag gekregen of ze nog een VOG wilden aanleveren. Teleperformance bevestigt dat werknemers zes weken de tijd hebben om zo'n VOG aan te leveren.

Een andere manier waarmee de GGD misbruik wilde voorkomen, is door in trainingen te spreken over privacy en geheimhouding. Een medewerker die toegang heeft tot het CoronIT-systeem bevestigt dat er geïnstrueerd werd over misbruik. De medewerker zou zijn verteld dat hij of zij bij alle data zou kunnen en werd gevraagd of hij of zij daar geen misbruik van zou willen maken. Overigens zegt deze medewerker dat toegang tot die data niet nodig was om zijn of haar werk uit te kunnen voeren. CoronIT is het systeem waarin alle privégegevens staan van Nederlanders die een coronatest of vaccinatie hebben gekregen.

Bij een Kamerdebat eerder deze week zei minister Hugo de Jonge dat er steekproefsgewijs werd gecontroleerd naar wie gegevens in coronasystemen inziet. Enkele medewerkers zeggen tegen RTL Nieuws dat ze eens in de zoveel maanden hun scherm moesten delen via Microsoft Teams, om de prullenbak van hun computer te openen. De manager zou daar kijken of er gestolen gegevens uit de coronasystemen te vinden waren. Eind maart verwacht de GGD systemen te kunnen implementeren die automatisch en continu controleren.

Net als bij het commerciële testbedrijf U-Diagnostics is er volgens RTL Nieuws sprake van WhatsApp-groepen waarin persoonsgegevens worden gedeeld. Ook hier gaat het om helpdeskvragen waarbij woonadressen, patiëntnummers, telefoonnummers, testuitslagen en BSN's worden gedeeld. Hoe groot deze groepen zijn, is niet duidelijk. Data wordt gedeeld via foto's en video's. Deze worden vaak automatisch geback-upt naar opslagdiensten, waardoor het verwijderen in WhatsApp niet betekent dat de afbeeldingen en video's voor alle groepsgesprekdeelnemers zijn verwijderd. Deze groepen zouden deze week zijn gesloten, waarna werknemers volgens RTL Nieuws eigen groepen hebben gemaakt. Zowel GGD en Teleperformance zeggen 'niet bekend te zijn' met het delen van de data via WhatsApp-groepen.

Meerdere werknemers geven tevens aan toegang te hebben tot meer GGD-regio's dan ze nodig hebben. Dit contrasteert met wat De Jonge tijdens het Kamerdebat zei, namelijk dat werknemers alleen toegang zouden hebben wanneer dat nodig zou zijn. De GGD bevestigt dat werknemers soms toegang blijven houden tot andere GGD-regio's, om sneller bij te kunnen springen indien nodig.

Maandag bleek dat privégegevens van Nederlanders via chatdiensten worden verhandeld. Naast CoronIT komen de gegevens uit HPzone Light, software om het bron- en contactonderzoek te kunnen uitvoeren. Er bestaan datasets van tienduizenden Nederlanders, vermoedelijk zijn dit bestanden die als lijsten zijn geëxporteerd uit de GGD-systemen. De NOS meldt dat hier sinds april een functie voor actief is, waarmee datasets als pdf, Excel- of CSV-bestand te exporteren zijn. De functie was bedoeld om rapportages te kunnen maken en voor het overdragen van gegevens naar andere systemen. Deze exportfunctie is deze week uitgeschakeld.