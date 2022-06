OM eist zes maanden cel tegen coronatestlijnmedewerker die dossiers inzag

Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van zes maanden, waarvan drie voorwaardelijk, tegen een 23-jarige man die in het CoronIT-systeem gegevens van bekende personen opzocht en deelde met anderen.

De man had toegang tot de gegevens van miljoenen Nederlanders toen hij vorig jaar voor de coronatestlijn van de GGD werkte. Hij zocht eerst testuitslagen van vrienden op en later ook van bekende Nederlanders, waaronder misdaadverslaggevers John van den Heuvel en Peter R. de Vries. Ook zocht hij Badr Hari, Lil Kleine en Jesse Klaver op. Hij maakte screenshots van hun gegevens, maar naar eigen zeggen wilde hij daar niks mee doen.

RTL-journalist Daniel Verlaan is aanwezig bij de rechtbank en doet verslag op Twitter. De zaak kwam aan het licht nadat RTL Nieuws begin dit jaar bekendmaakte dat er gegevens uit het CoronIT-systeem verhandeld werden. De politie heeft daarvoor zeven mensen aangehouden.

De verdachte die nu voor de rechter komt, werd hardhandig opgepakt door een arrestatieteam en heeft in totaal 26 dagen vastgezeten. Volgens de rechter was dat omdat hij de gegevens van John van den Heuvel en Peter R. de Vries had opgezocht. Hij stuurde die door naar een vriend, die ze vervolgens te koop aanbood.

De verdachte zegt dat hij veronderstelde dat hij vrij mocht rondneuzen in het systeem. Het was volgens hem normaal dat GGD-werknemers dat deden. Hij gaf ook zijn CoronIT-inloggegevens aan een vriend, die logde dan in en zo leek het alsof hij aan het werk was.

Volgens de Officier van Justitie staat in de AVG-cursus voor GGD-werknemers duidelijk wat niet mag. Ook wordt de verdachte zwaar aangerekend dat de testbereidheid is afgenomen en het vertrouwen in de overheid is geschaad nadat het nieuws over het datalek bekend werd. Het OM eist zes maanden cel, waarvan drie voorwaardelijk. De uitspraak volgt over twee weken.

De rechter behandelt dinsdagmiddag ook de zaak tegen een 21-jarige man die de gegevens verkocht zou hebben. Op het moment van schrijven is die in behandeling. Volgens de politie bood hij gegevens van zeven personen aan voor 350 euro via Instagram en verkocht hij een andere keer gegevens van één persoon via Telegram voor 50 euro.

Update, 15.49 uur: Het OM eist twaalf maanden cel, waarvan vier voorwaardelijk, tegen de man die gegevens verkocht. Volgens het OM is uit onderzoek gebleken dat de 21-jarige man gegevens van 101 personen onrechtmatig heeft ingezien, deels heeft overgenomen en te koop heeft aangeboden. Ook bood hij op aanvraag aan om gegevens te achterhalen tegen betaling.