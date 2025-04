Man die persoonsgegevens stal uit GGD-coronasysteem veroordeeld door rechtbank

De rechtbank in Utrecht heeft een 23-jarige Rotterdammer veroordeeld voor de diefstal van persoonsgegevens uit het coronasysteem van de GGD in 2020. De man krijgt een voorwaardelijke celstraf van één maand en een onvoorwaardelijke taakstraf van 120 uur opgelegd.

Tussen september en december 2020 raadpleegde de man, die voor de GGD werkte, honderden keren de coronadossiers van vrienden en familieleden. Dit deed hij op hun verzoek, maar dat betekent volgens de rechtbank niet dat hij niet strafbaar is. Hoewel de man geautoriseerd was om te werken met het CoronIT-systeem, was hij onbevoegd om deze gegevens te bekijken.

Daarnaast heeft de man de coronadossiers van BN'ers opgezocht, waaronder die van kickbokser Badr Hari en misdaadverslaggevers John van den Heuvel en Peter R. de Vries. De man zocht deze gegevens op en deelde ze met een toen 23-jarige collega die daarvoor eerder al veroordeeld werd.

In het coronasysteem van de GGD zijn onder andere de uitslagen van coronatesten in te zien. Medewerkers van de GGD mogen deze gegevens alleen raadplegen op het moment dat zij contact hebben met de persoon in kwestie via de speciale test- en vaccinatielijn van de GGD. In een aantal gevallen deelde de Rotterdammer de gegevens van zijn familieleden en vrienden met hen via WhatsApp.

De rol van de Rotterdammer was volgens de rechtbank kleiner dan die van de al eerder veroordeelde hoofdverdachten in deze zaak. Ook is de rechtbank van mening dat hij zijn 'lesje wel geleerd heeft'. Daarom hoeft de man niet de cel in. Wel heeft hij een proeftijd van twee jaar en is de taakstraf onvoorwaardelijk.