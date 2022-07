Oud-GGD-medewerker krijgt taakstraf van 240 uur na doorzoeken van coronasystemen

Een GGD-medewerker die de dossiers van honderden Nederlanders uit de coronatestsystemen haalde en online verkocht, heeft een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van 120 dagen gekregen. De man maakte foto's van coronatesten en verkocht die op Telegram.

De 19-jarige man uit Den Haag werd al in januari veroordeeld, maar de veroordeling is nu pas openbaar geworden. De man heeft bekend dat hij als werknemer van de GGD tussen januari en februari van 2021 in het CoronIT-systeem keek. Hij zocht daar dossiers op van mensen en verkocht die voor een euro per stuk aan anderen. Dat deed hij via apps als Telegram en Snapchat.

De man bekeek de dossiers van 795 Nederlanders. Het is niet bekend hoeveel gegevens hij vervolgens online verkocht. Het Openbaar Ministerie eiste eerder een celstraf van acht maanden tegen de man.

De rechtbank hekelt niet alleen het strafbare feit van computervredebreuk, maar ook de impact die dat had op de maatschappij. "In een functie waarin verdachte een positieve bijdrage had kunnen leveren aan een maatschappelijk zeer ernstige situatie, heeft hij de keuze gemaakt om winstbejag te laten prevaleren boven de integriteit die van hem verwacht werd bij het vervullen van deze functie", schrijft de rechtbank in het vonnis. "Het effect van het handelen gaat verder dan schending van het vertrouwen van de personen van wie gegevens zijn overgenomen. De zaak heeft ook publiciteit getrokken."

Begin 2021 bleek uit onderzoek van RTL Nieuws dat er op internet en via chatapps op grote schaal gegevens werden verhandeld uit de coronasystemen van de GGD. Het ging om persoonsgegevens die ook iemands uitslag van een coronatest toonden. Naar aanleiding van dat nieuws liet de GGD software vervangen en het interne logbeleid en controlesysteem aanscherpen.