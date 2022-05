GGD gaat lekke HPZone-software vervangen

De GGD gaat stoppen met de software HPZone. Dat doet de gezondheidsdienst nadat de software niet privacyvriendelijk bleek. HPZone blijkt al langer niet geschikt voor de schaal waarop gewerkt moet worden.

De GGD's willen snel met het programma stoppen, maar wanneer dat moet gebeuren is niet bekend. Het gaat om het programma HPZone, dat de GGD's gebruiken voor bron- en contactonderzoek. "We werken op dit moment met man en macht aan de overstap naar een ander, veel veiliger portaal", zegt Eillis Jeurissen van de GGD tegen NRC. Ze zegt dat de GGD niet wil dat mensen zich niet meer laten testen uit angst voor datalekken.

RTL Nieuws onthulde eerder deze week dat gegevens uit HPZone Light en een ander GGD-programma genaamd CoronIT verkocht werden op internet. Later bleek dat werknemers van bijvoorbeeld de callcenters toegang hadden tot gegevens van vrijwel iedereen die in het programma stond, en dat daar ook bijvoorbeeld burgerservicenummers waren opgeslagen. De gegevens waren bovendien makkelijk te exporteren, en er wordt niet gelogd wie toegang tot de gegevens had.

Dat HPZone problemen had was al langer bekend. In november bleek al dat het programma niet geschikt was voor het grootschalige bron- en contactonderzoek dat nodig was voor bestrijding van de coronacrisis. Dat erkent Jeurissen: "Het systeem is niet gemaakt om 4500 bco's per dag te verwerken." Volgens haar is het niet duidelijk of gegevens die te koop werden aangeboden ook daadwerkelijk gekocht zijn.