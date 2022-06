'Software bij GGD's is niet geschikt voor huidig bron- en contactonderzoek'

De software die de GGD's gebruiken, heeft een aantal grote problemen waardoor die niet geschikt is voor de bestrijding van corona. Verschillende gebruikers zeggen tegen de Volkskrant dat de software vaak crasht, omslachtig is en functies mist om de pandemie te bestrijden.

De 25 GGD's in Nederland gebruiken software om onder andere gegevens over besmettingen onderling uit te wisselen en om het aantal besmettingen door te geven aan gezondheidsinstituut RIVM. De software loopt echter regelmatig vast en werkt niet altijd, en medewerkers van de GGD klagen dat de software ingewikkeld is. Dat blijkt uit een onderzoek van de Volkskrant, die onder andere met die werknemers sprak. Vooral het feit dat de GGD's decentraal werken, zou een probleem zijn. Dat bleek onder andere eind oktober, toen door twee opeenvolgende storingen geen cijfers konden worden doorgegeven aan het RIVM.

Het uitwisselen van gegevens tussen GGD's onderling en tussen de GGD's en het RIVM is bijvoorbeeld niet geautomatiseerd. De twee instituten hebben twee verschillende computerprogramma's, HPZone en Osiris. Tot april van dit jaar, midden in de eerste golf van het coronavirus, moesten GGD's uitbraken handmatig naar het RIVM-systeem doorzetten. Inmiddels is daar een koppeling tussen gemaakt, maar die zou niet altijd even goed werken, waardoor het RIVM de cijfers van de GGD's niet ontvangt.

Bron- en contactonderzoekers klagen tegen de Volkskrant ook over het gebruik van HPZone. Dat zou onlogisch en omslachtig zijn, met een lastige UI en UX. Een ander probleem is dat de verschillende GGD-regio's binnen het systeem geen informatie met elkaar kunnen uitwisselen, doordat die omgevingen van elkaar afgesloten zijn.

Bron- en contactonderzoek lijdt onder software

De medewerkers zeggen tegen de krant dat het bron- en contactonderzoek lijdt onder de ingewikkelde software. "Met dit programma kost bron- en contactonderzoek extra werk en gaat veel informatie verloren", zegt een anonieme bron tegen de krant. "En dan kan het ook nog gemakkelijk crashen en ben je soms een half uur bezig om weer te kunnen inloggen."

In de zomer werd ervoor gekozen door te gaan met HPZone voor het bron- en contactonderzoek. Dat gebeurde in aanloop naar de opschaling ervan. Vanaf begin juni van dit jaar kon iedereen met lichte klachten zich laten testen op het virus. Daarvoor was het nodig betere software in te zetten. Koepelorganisatie GGD GHOR erkende dat HPZone daar niet geschikt voor is en zocht naar een alternatief. Dat was beschikbaar met onder andere Go.Data van de Wereld Gezondheidsorganisatie, maar de afzonderlijke GGD's wilden dat niet, omdat HPZone een vertrouwd programma was. Inmiddels zijn er wel meer ict'ers in dienst genomen om de software stabieler te maken.