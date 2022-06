Vakbonden: sommige werkgevers raden gebruik CoronaMelder-app af

Vakbond CNV ontving tientallen meldingen van werknemers die van hun werkgevers het advies hadden gekregen om de CoronoMelder-app niet te gebruiken. Ook FNV ontving dergelijke berichten over het afraden van de app op de werkvloer.

Volgens CNV zijn er met name werkgevers in de retail en de industrie die het gebruik van de CoronaMelder afraden. Dat meldt de vakbond aan Trouw. De werkgevers in die sectoren zouden bang zijn dat werknemers meldingen krijgen en dan in quarantaine moeten, waardoor ze tien dagen niet in te zetten zijn. Volgens branchevereniging Ondernemend Nederland zijn het vooral kleine ondernemingen die vrezen dat de verzuimkosten stijgen en het werk stil komt te vallen.

FNV meldt dat sommige buschauffeurs in het streekvervoer en zorgmedewerkers de vraag kregen de CoronaMelder-app te deactiveren. De vakbond geeft als voorbeeld vervoersmaatschappij Qbuzz, die medewerkers erop wees dat ze bluetooth op hun smartphone uit konden zetten om te voorkomen dat ze meldingen zouden ontvangen. Bij die beroepen komen medewerkers relatief vaak in de nabijheid van mogelijke besmette mensen, waardoor de kans groter is dat ze meldingen van de app ontvangen.