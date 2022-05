Belgische corona-app is officieel beschikbaar

De Belgische corona-app Coronalert is vanaf woensdag voor iedereen in het land te downloaden. De contact-tracing-app maakt net als veel andere corona-apps gebruik van de api van Google en Apple, waarbij bluetooth-tokens worden uitgewisseld met andere toestellen in de buurt.

De app is te downloaden in de App Store en de Play Store. Gebruikers moeten op iOS minimaal versie 13.6.1 gebruiken. In die versie introduceerde Apple de Exposure Notification-api die nodig is om bluetooth-tokens uit te kunnen wisselen op de achtergrond. Bij Android is die api via Google Play Services verspreid. Wel moeten gebruikers vanwege compatibiliteitsredenen Android 6 of hoger draaien.

De Belgische corona-app werkt net als in veel andere landen, waaronder Nederland, op basis van DPT-3 en de GAEN-api. Bij een besmetting geeft een gezondheidsinstantie een code op in de app. Op basis van die code worden unieke bluetoothtokens gemaakt die worden uitgezonden naar andere apparaten waar een gebruiker bij in de buurt is. Als een gebruiker een bepaalde tijd in de buurt met iemand die positief is getest is, krijgt hij daar een waarschuwing van en kan hij in quarantaine. In België voert een arts dat in. Daar zit nog wel een potentieel probleem. Artsen moeten een code van 17 cijfers invullen, en volgens de organisatie gaat dat soms nog wel eens mis. "We werken nog aan een link tussen de coronatest en de app van de patiënt", zegt Carmen De Rudder van het Interfederaal Comité Testing en Tracing tegen De Tijd.

In de afgelopen weken hebben 17.000 Belgen de app getest. In die testperiode kwamen geen technische problemen naar boven. De app werd gemaakt door ontwikkelaar DevSide, en de back-end wordt verzorgd door het federale onderzoekscentrum Sciensano, dat de ontwikkeling ook overzag. De Belgische overheid gaat de komende weken flyers en snelwegborden inzetten om het gebruik van de app te promoten.