Zestienduizend Britse coronabesmettingen werden niet geteld door Excel-limiet

In het Verenigd Koninkrijk zijn 15.841 besmettingen met het coronavirus een week lang onopgemerkt gebleven in de officiële cijfers, doordat een limiet in Excel werd bereikt. Na de ontdekking zijn de cijfers alsnog toegevoegd.

Volgens de coronacijfers die Public Health England dagelijks publiceert, steeg het aantal besmettingen het afgelopen weekend gigantisch. Zaterdag en zondag werden zo'n 13.000 en 23.000 nieuwe positieve gevallen gemeld. In de week daarvoor waren dat er zo'n 7000 per dag. De hoge getallen van afgelopen weekend blijken een correctie te zijn, schrijft de BBC. PHE ontdekte dat er 15.841 positieve gevallen die tussen 25 september en 2 oktober zijn vastgesteld, niet meegeteld waren in de cijfers.

PHE geeft tegenover de BBC aan dat de cijfers wegvielen doordat een bestand de maximale bestandsgrootte had overschreden. Volgens de Daily Mail zat de fout in een Excel-spreadsheet, die zo groot was dat nieuwe data niet toegevoegd kon worden. Het probleem zou zijn opgelost door met meerdere Excel-bestanden te werken.

Of de limiet te maken had met de bestandsgrootte of het aantal rijen of kolommen, is niet duidelijk. Excel ondersteunt tot 1.048.576 rijen met 16.384 kolommen. De maximale bestandsgrootte is bij 32bit-systemen 2GB, maar bij 64bit-systemen is er geen harde limiet.

De positief geteste mensen die niet tijdig zijn meegenomen in de statistieken, zijn wel meteen geïnformeerd over hun besmetting. Vanwege de fout heeft er echter geen contactonderzoek plaatsgevonden. Daardoor kan de fout grotere gevolgen hebben dan enkel de opvallende stijging in de grafiek. Ook was door het wegvallen van de cijfers het aantal besmettingen in de afgelopen week beduidend hoger dan wat door PHE werd gemeld in het Britse coronadashboard.