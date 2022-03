Bluetooth-organisatie wil contacttracering voor corona uitbreiden naar wearables

De Bluetooth Special Interest Group heeft aangekondigd dat het op termijn contacttracering voor het coronavirus wil uitbreiden naar wearables zoals smartwatches en polsbandjes. Het is nog niet bekend wanneer daar ondersteuning voor komt.

Volgens de Bluetooth SIG helpt het uitbreiden van contacttracering naar wearables bij het bereiken van bevolkingsgroepen waar smartphonegebruik laag is. De bluetoothgroep noemt bijvoorbeeld basisschoolkinderen en ouderen die in verzorgingstehuizen wonen.

De Bluetooth SIG verwacht dat een eerste ontwerp van deze specificatie binnen enkele maanden wordt vrijgegeven. De komende specificatie voor wearables moet uiteindelijk verwerkt kunnen worden in bestaande Exposure Notification-systemen. Dergelijke systemen gebruiken bluetooth om mensen te informeren wanneer ze in de buurt zijn geweest van iemand die later een coronavirusdiagnose heeft gekregen. Een voorbeeld daarvan is de api van Apple en Google, waarvan ook de Nederlandse CoronaMelder-app gebruikmaakt.

Volgens Bluetooth SIG hebben inmiddels 'ruim 130 deelnemende bedrijven' zich bij de Exposure Notification-werkgroep gevoegd om een gestandaardiseerde methode te definiëren voor het toevoegen van wearables, met 'behoud van dezelfde privacy- en veiligheidsbescherming'. De groep noemt geen specifieke deelnemers. Er zijn veel grote bedrijven lid van de Bluetooth SIG, waaronder AMD, Apple, Google, Microsoft en Intel. De ontwikkeling is open voor alle leden van de groep.

Afbeelding via de Bluetooth Special Interest Group