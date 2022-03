Nvidia Gpu Technology Conference 2020 vindt in oktober digitaal plaats

Nvidia organiseert van 5 tot en met 9 oktober een digitale Gpu Technology Conference. Het evenement voor ontwikkelaars bestaat uit meer dan vijfhonderd sessies, zowel live als vooraf opgenomen.

Nvidia-ceo Jensen Huang geeft op maandag 5 oktober om 15:00 uur Nederlandse tijd een keynote. Met die sessie gaat GTC 2020 van start. Verder belooft Nvidia honderden sessies met experts. Onderwerpen die aan bod komen, zijn kunstmatige intelligentie, datawetenschap, high-performance en edge computing, autonome machines en virtual reality.

Tickets voor het digitale evenement kosten minimaal 49 dollar en geven toegang tot zeven verschillende streams; die zijn gericht op deelnemers in Noord-Amerika, Europa, Israël, India, Taiwan, Japan en Korea. Tal van bedrijven doen mee aan de conferentie, waaronder AWS, Google Cloud, Microsoft, Oracle, Facebook, Dell Technologies, Hewlett Packard Enterprises, VMware, Cisco, Lenovo, Asus en IBM.

Tijdens GTC-keynotes kondigt Nvidia vaak nieuwe hardware aan. Of dat dit in oktober ook gebeurt, is nog niet bekend. Nvidia hield in mei al een GTC-keynote waar de Ampere-architectuur werd aangekondigd.

Nvidia's Gpu Technology Conference is gericht op ontwikkelaars en niet op gamers. Een aankondiging van GeForce-hardware ligt niet voor de hand. Nvidia heeft al een livestream op de planning staan voor 1 september voor de introductie van nieuwe GeForce-videokaarten voor gamers.