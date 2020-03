Nvidia schort geplande GTC-aankondigingen op

Nvidia gaat geen nieuwe producten aankondigen tijdens zijn Gpu Technology Conference. Die conferentie gaat door via livestreams, maar Nvidia zegt dat het nu niet het goede moment is om zelf aankondigingen te doen.

Nvidia zou tijdens zijn GTC-evenement nieuwe producten aankondigen, maar ziet daar nu vanaf. De videokaartenmaker meldt dat het niet het juiste moment is. Het uitstel van de aankondigingen stelt werknemers, partners en de media in staat om te focussen op het stoppen van het nieuwe coronavirus, aldus Nvidia. Het online-evenement gaat wel door met presentaties van wetenschappers en ontwikkelaars. Wanneer Nvidia de geplande eigen aankondigingen gaat doen, is nog niet duidelijk.

Wat Nvidia precies zou aankondigen tijdens de GTC, is niet bekend. Volgens geruchten had de gpu-maker informatie willen geven over zijn nieuwe gpu-architectuur, die vermoedelijk Ampere gaat heten. Vermoedelijk komt die architectuur eerst naar gpgpu-kaarten voor servers, voordat er varianten voor gamers op de markt komen. Datzelfde gebeurde met de Turing-architectuur, die in augustus 2018 werd aangekondigd. De huidige GeForce RTX-kaarten hebben Turing-gpu's.