Lenovo presenteert budgetsmartphone Motorola E6s

Lenovo heeft de Motorola E6s gepresenteerd. De budgetsmartphone heeft een dubbele camera achterop en is volgens de fabrikant voorzien van een 'waterafstotend design', al is de behuizing niet waterdicht.

De E6s heeft volgens Lenovo een scherm van 14,1x6,5cm; het is een lcd van 6,1" met een resolutie van 1560x720 pixels en een beeldverhouding van 19,5:9. Het scherm heeft een inkeping voor de vijfmegapixelfrontcamera van de telefoon. De telefoon meet 15,5x7,3cm en is 8,5mm dik.

Het toestel draait op een Helio P22-soc van MediaTek, met acht Cortex A53-processorkernen tot 2GHz en een GE8320-gpu van Imagination op 650MHz. Lenovo doet daar 2GB werkgeheugen bij en opslag met een capaciteit van 32GB.

De accu heeft een capaciteit van 3000mAh en laden gaat met maximaal 5W. Laden gebeurt via de micro-usb-poort aan de onderkant. Aan de achterkant zit een vingerafdrukscanner. Daar is ook de dubbele camera te vinden. De primaire camera heeft een sensor met een maximale resolutie van dertien megapixel en een f/2.2-lens. De secundaire lens is voor een dieptesensor. Lenovo brengt de E6s begin april uit in Nederland voor 99 euro.