Nederlandse site publiceert renders van komende Motorola-smartphones

Een Nederlandse site heeft renders online gezet van diverse goedkopere Motorola-telefoons. Daaronder zijn de vermoedelijke Moto G8 en Moto E6 Play. De renders tonen telefoons met vingerafdrukscanners aan de achterkant.

Vermoedelijke E6 Play

De site MobielKopen, die de renders publiceert, heeft geen specificaties van de vermoedelijke Moto E6 Play. De renders tonen een telefoon met een enkele camera aan de achterkant en een 18:9-scherm met grote randen aan de voorkant. Aan de onderkant zit een micro-usb-poort, waar Lenovo op zijn duurdere Motorola-smartphones al enige jaren een usb-c-poort zet.

Vermoedelijke G8

Ook publiceerde de site renders van wat de Moto G8 zou gaan worden. Die telefoon heeft drie cameralenzen. Dat zijn vermoedelijk een primaire camera, een dieptesensor en een camera met ultragroothoeklens. De tekst onder de camera's is '117° ultra wide cam'. Aan de voorkant is een scherm te zien met een druppelinkeping aan de bovenkant.

Vermoedelijke G8 Plus

De renders volgen kort op de publicatie van renders van de Moto G8 Plus. Dat toestel heeft drie camera's; de primaire is een 48-megapixelcamera, bijgestaan door een dieptesensor, een 16-megapixelcamera met ultragroothoeklens, een dieptesensor en laserautofocus. De accu heeft een capaciteit van 4000mAh. De soc is een Qualcomm Snapdragon 665. De G8 Plus krijgt een 6,3"-scherm met een resolutie van 2280x1080 pixels, wat gelijkstaat aan een schermverhouding van 19:9.

Motorola introduceert de nieuwe toestellen naar verluidt op 24 oktober in Brazilië. Vorige week zijn er ook afbeeldingen van een Motorola-smartphone met Android One uitgelekt. Dit toestel bevat een pop-up-selfiecamera en een Snapdragon 675-chip. Vermoedelijk wordt dit toestel ook rond 24 oktober aangekondigd. Lenovo heeft niet gereageerd op de publicatie van de renders.