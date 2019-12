Motorola One Hyper met snellaadtechniek tot 45W komt in januari uit

Motorola brengt in januari de One Hyper uit. De telefoon heeft een pop-upcamera met resolutie van 32 megapixel en een 4000mAh-accu met ondersteuning voor snelladen op maximaal 45W. De telefoon heeft een adviesprijs van 349 euro.

De Motorola One Hyper heeft een 6,5"-ips-lcd met een resolutie van 2340x1080 pixels en een beeldverhouding van 19:9. Het scherm heeft geen inkeping, aangezien de selfiecamera een pop-upmechanisme heeft. De selfiecamera trekt zich automatisch terug als gebruikers het toestel onverhoopt laten vallen. Aan de achterkant van het toestel zit een tweetal camera's: een primaire 64-megapixelcamera en een camera met een resolutie van 8 megapixel en een groothoeklens. Ook zit op de achterkant een vingerafdrukscanner, waar een notificatie-led omheen zit verwerkt.

De 4000mAh-accu ondersteunt een snellaadtechniek die Motorola 'Hyper Charging' noemt. Deze technologie laadt de telefoon op met een maximaal vermogen van 45W via usb-c. Hiervoor maakt Motorola gebruik van usb- pd 3.0. Een 45W-lader wordt overigens niet standaard meegeleverd: in de doos zit een usb-lader die maximaal 27W haalt. Met een 45W-lader kan de accu volgens Lenovo tot 75 procent worden opgeladen in 30 minuten tijd.

De telefoon heeft een Snapdragon 675-soc. Deze chip heeft vier Kryo 260 Gold-cores die draaien op 2GHz en vier Kryo 260 Silver-cores die een snelheid van 1,8GHz hebben. Daarnaast beschikt de telefoon over 4GB ram en 128GB aan opslagcapaciteit, dat kan worden uitgebreid met een micro-sd-kaart. Ook heeft het toestel een 3,5mm-jack. De smartphone wordt geleverd met Android 10. Motorola meldt dat de One Hyper 'vanaf januari' beschikbaar is, maar noemt geen exacte releasedatum. Het toestel gaat 349 euro kosten.

Er werd al even een Motorola-smartphone met pop-upcamera verwacht. In oktober verscheen een hands-on van een onbekende Motorola One-telefoon met pop-upcamera en Snapdragon 675. Vorige week hintte het bedrijf al naar een telefoon met pop-upcamera. De telefoon is op woensdag officieel aangekondigd.