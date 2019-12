Spelers klagen over slechte audio in pc-versie van Halo: Reach

Halo: Reach is dinsdag uitgekomen voor de pc en de Xbox One en nogal wat pc-spelers melden problemen met onder meer de audio. Zo zouden de schoten van vuurwapens erg gedempt klinken en spelers maken ook melding dat gameplay en de frames niet altijd heel vloeiend zijn.

Op allerlei forumtopics, zoals op Steam, Resetera, Reddit en de officiële website voor het Halo-universum, maken spelers melding van het slechte geluid zodra ze eenmaal uit het hoofdmenu en in de spelwereld belanden. Vuurwapenschoten klinken volgens velen erg zacht in vergelijking met andere geluiden, en er zijn ook nogal wat meldingen van kraakgeluiden. Ook de stemmen van geallieerde en vijandige personages zouden erg moeilijk hoorbaar zijn. Een speler meldt dat het niet mogelijk is om dit op te lossen door de audio-instellingen aan te passen; alleen het volume zou zijn aan te passen.

Het bestaan van dit audioprobleem was al bekend bij de ontwikkelaar, 343 Industries. Op 22 november schreef de maker dat het updaten van Halo: Reach voor de pc en Xbox One betekende dat de encoding voor de audio van het spel volledig moest worden veranderd. Dit resulteert in een een geluidservaring die afwijkt van het originele spel, schrijft de ontwikkelaar. Het originele spel kwam in 2010 uit voor de Xbox 360. 'Het kost enige tijd om met oplossingen te komen die de algehele audio-ervaring verbeteren en het werken hieraan is al begonnen', zegt 343 Industries. De ontwikkelaar heeft nog niet aangegeven wanneer het deze problemen denkt te hebben opgelost. Verder wordt onder meer melding gemaakt van stotterend beeld, wat onder meer wordt toegeschreven aan een matige framepacing.

Halo: Reach kwam dinsdag uit voor de pc en de Xbox One. Dit is een grafisch opgepoetste versie van het origineel uit 2010, dat nog ontwikkeld werd door Bungie. Halo: Reach is de eerste van meerdere Halo- games uit de Halo: The Master Chief Collection die stapsgewijs voor de pc uitkomen. Deze collectie kwam eerder al beschikbaar voor de Xbox One, maar Halo: Reach zat daar niet bij. Voor de Xbox One-bezitters van de The Master Chief Collection is de multiplayer gratis te spelen, maar de andere gedeeltes van het spel zijn alleen toegankelijk door te betalen.