Chinese geheugenfabrikant wil op termijn gddr6 produceren en euv inzetten

ChangXin Memory Technologies is begonnen met de productie van dram op een 19nm-procedé. Momenteel verwerkt het Chinese bedrijf iedere maand 20.000 wafers. In de toekomst wil CXMT onder andere gddr6-geheugen produceren en euv-lithografie inzetten.

Afgelopen herfst is ChangXin Memory Technologies begonnen met het produceren van ddr4-geheugen op het 19nm-procedé. Dat meldt het bedrijf aan EE Times. Het bedrijf hoopt deze chips begin 2020 commercieel beschikbaar te maken. Momenteel verwerkt het bedrijf zo'n 20.000 wafers per maand, maar het hoopt dit te verdubbelen in het tweede kwartaal van 2020. Volgens AnandTech hoopt het bedrijf eind 2020 maandelijks zo'n 120.000 wafers te produceren.

Momenteel produceert CXMT alleen ddr4-geheugenchips van 4GB en 8GB. In de tweede helft van 2020 zal het bedrijf werken aan lpddr4x-geheugen op 19nm. ChangXin Memory Technologies wil op termijn minstens twee 10nm-productieprocessen toepassen, schrijft AnandTech. In de toekomst wil het bedrijf daarnaast alle soorten dram produceren. De roadmap van het bedrijf bevat onder andere ddr5- en gddr6-geheugen. Ook wil de geheugenfabrikant onder andere gebruikmaken van euv-lithografie. Het bedrijf is dit waarschijnlijk al langer van plan. In 2018 zou de ceo van CXMT, toen nog Innotron, volgens Nikkei een bezoek hebben gebracht aan het Nederlandse ASML voor de aankoop van euv-productiemachines.

CXMT kan nog niet concurreren met grote geheugenfabrikanten als SK Hynix, Samsung en Micron. Hierom focust de producent zich vooralsnog vooral op specialty dram, waaronder lpddr-geheugen dat onder andere wordt gebruikt in smartphones. Dit type geheugen is bovendien duurde dan regulier ddr-geheugen, wat de relatief lage productiehoeveelheid van het bedrijf compenseert.

CXMT wordt gefinancierd door de Chinese overheid en heeft onder andere deskundigen van het in 2009 failliet verklaarde Qimonda in de arm genomen om een grote speler op de dram-markt te worden. China gebruikt ongeveer de helft van alle wereldwijd geproduceerde dram, waardoor het logisch is voor het land om dergelijke producten zelf te produceren. Met het Made in China 2025-plan hoopt het land in dat jaar zo'n 70 procent van alle core-materialen voor high-tech producten op eigen bodem fabriceren. Hiervoor investeert het land in meerdere chipproducenten. In oktober kondigde de Chinese overheid aan dat het 26 miljard euro zal investeren in de productie van halfgeleiders op eigen bodem.

De huidige roadmap van CXMT. Afbeelding door CXMT via AnandTech