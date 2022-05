Chinees bedrijf Loongson introduceert 3A5000-processor met eigen instructieset

De Chinese chipfabrikant Loongson heeft een nieuwe cpu aangekondigd. De Loongson 3A5000 is een quadcoreprocessor met kloksnelheden van 2,3 tot 2,5GHz. Het is de eerste chip die werkt op Loongsons eigen instructiesetarchitectuur, LoongArch.

De cores in de Loongson 3A5000 beschikken ieder over vier alu's en twee 256bits vector operation units, schrijft ook CNTechPost. Het betreft daarmee een superscalaire processor, wat wil zeggen dat de cpu tegelijkertijd meerdere instructies kan uitvoeren. De 3A5000-soc beschikt over twee DDR4-3200-controllers met ondersteuning voor ecc. Loongson maakte eerder bekend dat de processor gemaakt wordt op 12nm, hoewel het bedrijf niet vertelt bij welke fabrikant dit gebeurt.

De cores zijn gebaseerd op de LoongArch GS464V-instructiesetarchitectuur, die volgens eerdere berichten van Loongson bijna tweeduizend proprietary instructies bevat. Het bedrijf meldt ook dat het verouderde instructies heeft verwijderd. Loongson claimt dat de nieuwe 3A5000-chip tot vijftig procent beter presteert dan de voorgaande LS3A4000-cpu, die gebaseerd is op de MIPS64-instructieset. De cpu haalt volgens de fabrikant SpecCPU2006-scores van 26 op een enkele core en 80 bij gebruik van alle vier de cores.

De chip zou tegelijkertijd 30 procent minder stroom verbruiken dan zijn voorganger. De fabrikant heeft hiervoor onder andere dynamische kloksnelheden en dynamische spanningsregeling geïmplementeerd om het stroomverbruik te regelen.

Loongson maakte eerder al bekend dat zijn LoongArch-processors ondersteuning zouden bieden voor MIPS64-instructies. De nieuwe isa ondersteunt ook verschillende compilers, waaronder LLVM, GCC en GoLang. De chip zou ook Java, JavaScript en .NET ondersteunen, schrijft CNTechPost. De chip ondersteunt verder enkele encryptiestandaarden, zoals SM2, SM3 en SM4. De Loongson 3A5000 wordt voornamelijk verkocht aan Chinese oem's. De adviesprijs is daarom onbekend.

De Chinese chipmaker kondigt ook een 3C5000-chip aan, schrijft ITHome. Die cpu is bedoeld voor servers en beschikt over 16 cores met een kloksnelheid van 2,2GHz. Deze serverprocessor zou gebaseerd zijn op vier 3A5000-chips. Fabrikanten zouden vier van dergelijke 3C5000-cpu's kunnen combineren in een enkele server, voor een totaal van 64 cores.

De Loongson 3A5000 (links) en Loongson 3C5000. Bron: ITHome.com