Nexperia neemt grootste chipfabrikant van Verenigd Koninkrijk over

Nexperia, een van origine Nederlands chipbedrijf, neemt Newport Wafer Fab over. Dat is de grootste chipfabrikant in het Verenigd Koninkrijk. Nexperia was sinds 2019 al de op een na grootste aandeelhouder van NWF.

Met de overname wordt Newport Wafer Fab hernoemd naar Nexperia Newport, meldt het bedrijf in een persbericht. Nexperia is een chipbedrijf uit Nijmegen, dat momenteel in handen is van het Chinese Wingtech. De twee bedrijven maken niet bekend welk bedrag met de overname gemoeid is, maar bronnen van CNBC melden dat Nexperia omgerekend ongeveer 73,5 miljoen euro betaalt voor Newport Wafer Fab.

Achim Kempe, de coo van Nexperia, geeft in het persbericht aan dat de overname het bedrijf onder andere moet helpen bij het bijbenen van de stijgende vraag naar halfgeleiders. "We zijn zeer verheugd om Newport op te nemen als onderdeel van onze wereldwijde productiecapaciteit. Nexperia heeft ambitieuze groeiplannen en de toevoeging van Newport ondersteunt de groeiende wereldwijde vraag naar halfgeleiders."

Newport Wafer Fab opereert een enkele chipfabriek in Wales, waar het bedrijf 200mm-wafers maakt op 180nm-procedés en groter. Deze fab heeft een capaciteit van 35.000 wafers per maand, van mosfets en igbt's met trench-gates, tot cmos en analoge halfgeleiders. Volgens bronnen van CNBC heeft NWF meerdere openstaande schulden, waaronder 20 miljoen pond bij de bank HSBC en 18 miljoen pond bij de overheid van Wales. Deze schulden zouden direct na de overname worden afgelost.

Er is in het VK bezorgdheid geuit over de verkoop van een Britse chipfabrikant aan een Chinees bedrijf tijdens de wereldwijde chiptekorten. Tom Tugendhat, hoofd van de China Research Group van de Britse regering en voorzitter van de Foreign Affairs Select Committee, vertelt aan CNBC dat hij 'verbaasd is' dat de overname niet wordt bekeken in het kader van de National Security and Investment Act, die in april werd geïntroduceerd.

"De halfgeleidersector valt onder deze wetgeving, die juist het doel heeft om Britse technologiebedrijven te beschermen tegen buitenlandse overnames wanneer er een wezenlijk risico bestaat voor de economische en nationale veiligheid", vertelde Tugendhat aan het Amerikaanse medium. Hij stelt daarbij dat de regering 'nog moet uitleggen waarom het zijn ogen sluit voor het feit dat de grootste Britse foundry in handen valt van een entiteit uit een land dat in het verleden technologie heeft gebruikt om geopolitieke druk uit te oefenen'.

NWF geeft zelf aan blij te zijn met de overname. De operations director van het bedrijf vertelt in een persbericht dat de overname 'goed nieuws is' voor de werknemers van het bedrijf, omdat Nexperia 'nodige investeringen en stabiliteit' biedt voor de toekomst. Vertrekkend NWF-voorzitter Drew Nelson schrijft: "De verandering van eigenaar markeert een belangrijke stap voor de toekomst van de faciliteit en ook voor de regio."