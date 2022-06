Reuters: TSMC overweegt bouw 3nm-chipfabriek in de Verenigde Staten

TSMC wil mogelijk een halfgeleiderfabriek voor 3nm-chips bouwen in Arizona. Dat melden anonieme bronnen van persbureau Reuters. Deze fabriek zou een aanvulling vormen op de huidige uitbreidingsplannen van TSMC binnen de Verenigde Staten.

De voorgestelde 3nm-fabriek zou 23 tot 25 miljard dollar kosten, vertellen bronnen die bekend zijn met de plannen van TSMC aan Reuters. Dat is ruim het dubbele van de 5nm-fabriek die al in Arizona wordt gebouwd; de bouw van die fabriek zou 10 tot 12 miljard dollar kosten.

Reuters meldde eerder deze maand al dat TSMC, bovenop deze 5nm-fabriek, plannen zou hebben om zijn productiecapaciteit in Arizona verder uit te breiden. De chipfabrikant zou nóg vijf chipfabrieken willen bouwen op een TSMC-campus in de Amerikaanse staat.

De fabrikant zou nu intern bespreken of de volgende fabriek in de VS een meer geavanceerde faciliteit moet worden, die chips kan maken op TSMC's 3nm-node, waarvan kleinschalige risk-productie dit jaar al begint in Taiwan. Medewerkers van TSMC zouden ook al plannen geschetst hebben om 2nm-chips en kleiner te maken in de VS, naarmate de campus in Arizona in de komende tien tot vijftien jaar wordt uitgebouwd, vertelt een bron aan Reuters.

Eerder deze maand heeft een lobbygroep genaamd de Semiconductors in America Coalition de Amerikaanse overheid opgeroepen om geld te steken in Amerikaanse chipproductiecapaciteit. De lobbygroep vraagt de regering van president Biden om 50 miljard aan investeringen. Naast grote techbedrijven als Apple, AMD, Qualcomm en Nvidia, heeft ook TSMC deze oproep ondertekend. Het komt dan ook niet als een verrassing dat TSMC van plan lijkt te zijn om zijn productiecapaciteit in de VS uit te breiden.

Het lijkt aannemelijk dat deze oproep wordt aangenomen; Reuters berichtte op vrijdag al dat vier Amerikaanse senators op het punt zouden staan om een financieringsplan van 52 miljard dollar voor de halfgeleidersector te introduceren. De Amerikaanse president roept al langer op om te investeren in de chipsector. Biden noemde in maart bijvoorbeeld al een mogelijk financieringsplan voor de Amerikaanse chipsector, schrijft ook de Wall Street Journal.