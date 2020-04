TSMC deelt eerste details over 3nm-procedé en wil testproductie in 2021 starten

TSMC heeft voor het eerst details over zijn N3-node gedeeld. In 2021 begint de fabrikant met risk production van 3nm-chips. Meer grootschalige productie volgt in de tweede helft van 2022. Daarnaast verwacht het bedrijf dit jaar een toename van de productie van 5nm-chips.

De eerste details over de zogenoemde N3-node werden gedeeld in een earnings call met investeerders, die uiteen is gezet door WikiChip. Dit 3nm-procedé wordt gemaakt met finfets, zo meldt de Taiwanese chipfabrikant. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen 'meerdere technologieën' overwogen, maar uiteindelijk toch besloten om bij finfets te blijven vanwege de 'volwassenheid' en prestaties van die technologie. Ook zou het gebruik van finfets financieel gunstiger zijn.

De N3-node heeft naar verwachting een toegenomen dichtheid van 70 procent ten opzichte van TSMC's 5nm-procedé. Volgens WikiChip komt dit neer op ongeveer 291 miljoen transistors per vierkante millimeter. Ter illustratie: huidige 7nm-procedé van de chipproducent heeft per vierkante millimeter 91 miljoen transistors. Het N5-procedé op 5nm heeft iedere mm² zo'n 171 miljoen transistors, schrijft WikiChip.

Vergeleken met de N5-node, moet het 3nm-proces volgens de TSMC 10 tot 15 procent beter presteren bij gelijkwaardig stroomverbruik. Op dezelfde snelheid verbruikt de N3-node 25 tot 30 procent minder stroom dan het 5nm-procedé. De chipfabrikant zal in 2021 beginnen met zogeheten risk production van de N3-node. In de tweede helft van 2022 moet meer grootschalige productie starten.

De (verwachte) dichtheid van TSMC-processen tot 3nm. Afbeelding door WikiChip

TSMC verwacht daarnaast dat het zeer snel een stijging zal zien in de productie van 5nm-chips voor mobiele apparaten en high-performance computing, ook wel hpc. Deze markt bestaat bijvoorbeeld uit servers, supercomputers, netwerkapparatuur en overige enterprise-apparaten. Het bedrijf is al begonnen met de productie van 5nm-chips en meldt goede yields. Onder andere Apple zal dit jaar naar verwachting 5nm-chips afnemen voor de aankomende iPhones. Ook AMD zou eind dit jaar 5nm-productiecapaciteit willen boeken, maar dat wil niet zeggen dat we dit jaar al AMD-producten op dit proces zullen zien. De Zen 4-architectuur op basis van 5nm staat bijvoorbeeld voor 2022 in de planning. De N5-node moet in 2020 goed zijn voor 10 procent van de wafer-inkomsten van de halfgeleiderproducent, zo meldt het bedrijf.

Verder merkt de fabrikant een groei van 7nm-afname op. In het eerste kwartaal van 2020 was TSMC's 7nm-aanbod goed voor 35 procent van de inkomsten uit wafers. Het bedrijf had het afgelopen kwartaal een omzet van ongeveer 10,31 miljard dollar, omgerekend ongeveer 9,48 miljard euro. Dat is 0,8 procent minder dan het voorgaande kwartaal, toen de chipfabrikant een omzet van 10,54 miljard dollar boekte. In het eerste kwartaal van 2019 bedroeg de omzet de chipproducent overigens 7,10 miljard dollar.

Het afgelopen kwartaal zijn de inkomsten door verkoop van smartphone-chips gedaald met 9 procent, waarmee de verkoop van dergelijke chips goed is voor 49 procent van de totale omzet. Het bedrijf verwacht dat de inkomsten uit smartphone-chips 'zwak' blijft in het tweede kwartaal van 2020. Inkomsten uit desktopproducten voor consumenten steeg met 44 procent. Dit marktsegment is nu goed voor ongeveer 5 procent van de totale omzet.

Het bedrijf schat dat het in het komende kwartaal zo'n 10,4 miljard dollar aan totale omzet zal boeken. In de tweede helft van 2020 verwacht de fabrikant een lagere omzet. Dit zou onder andere komen door het nieuwe coronavirus, SARS-CoV-2, waardoor de productiecapaciteit van de halfgeleiderproducent mogelijk niet volledig kan worden gebruikt, meldt Wendell Huang, vice-president van TSMC.

Afbeeldingen door WikiChip