TSMC verwacht productie 5nm-procedé sneller op te schroeven dan bij 7nm

Processorfabrikant TSMC verwacht dat het zijn productie van 5nm-processors sneller kan opschroeven dan afgelopen jaar is gebeurd met 7nm. De fabrikant is afgelopen half jaar optimistischer geworden over de 5nm-productie.

TSMC claimt in de bespreking van de kwartaalcijfers inmiddels goede yields in de productie van 5nm-processors. "We zijn begonnen met experimentele productie", aldus het bedrijf. De productie in grote aantallen zou in het eerste half jaar van volgend jaar moeten beginnen. Dat is ongeveer de timing die de fabrikant eerder ook verwachtte.

Wel moet het aantal 5nm-processors dat van de band rolt sneller toenemen dan is gebeurd met het 7nm-procedé afgelopen jaar. Dat zou komen door de grote investeringen die de fabrikant heeft gedaan om de productielijn klaar te krijgen voor massaproductie. Klanten van de chipfabrikant willen de processors onder meer gebruiken voor smartphones en 'high performance computing', zo meldt TSMC. Vooral smartphones met 5g zouden moeten profiteren van de kleinere en zuinigere 5nm-processors.

Het gerucht gaat dat onder meer Apple en Huawei het 5nm-procedé zouden willen gebruiken in socs van de volgende generatie. TSMC gebruikt voor de productie van 5nm-processors veertien lagen euv en daarvoor zet het machines in van de Nederlandse fabrikant ASML.

Behalve 5nm werkt TSMC al aan 3nm-productie. Daarnaast wil het voor goedkopere onderdelen een 6nm-lijn met euv opzetten. Die massaproductie zou eind volgend jaar moeten beginnen.