Gerucht: volgende generatie iPhone heeft 5nm-soc van TSMC

TSMC gaat de volgende generatie Apple A-soc produceren, meldt de Taiwanese krant Commercial Times. Apple zou samen met Huawei-dochterbedrijf HiSilicon de eerste klant zijn voor het 5nm-procedé van TSMC.

De volgende generatie iPhone zou daarmee een van de eerste verkrijgbare smartphones zijn met een 5nm-soc, meldt Digitimes op basis van Commercial Times. De productie zou van start gaan in het voorjaar. Apple brengt zijn nieuwe generatie telefoons steevast uit in het najaar. De iPhone 11-serie had als een van de eerste smartphones een 7nm-soc aan boord in de vorm van de A13 Bionic.

Bij het 5nm-procedé gebruikt TSMC euv-machines van het Nederlandse ASML, waarbij de techniek gebruikt wordt voor maximaal veertien lagen bij de chipproductie. Ten opzichte van de huidige, tweede generatie 7nm-node zou dat chips moeten opleveren die 17,7 procent sneller zijn.

Tot enkele jaren geleden liet Apple zijn socs ook maken door Samsung. De A4 uit de iPhone 4 is een variant van de Samsung Hummingbird-processor. De A9 uit de iPhone 6S kan uit de fabrieken van Samsung en TSMC komen; Apple gebruikte twee verschillende leveranciers bij die generatie.