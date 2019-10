TSMC dient tegenaanklacht in tegen GlobalFoundries wegens patentinbreuk

TSMC heeft een tegenaanklacht ingediend tegen concurrent GlobalFoundries wegens vermeende inbreuk op 25 patenten. De fabrikant doet dit in Duitsland, de Verenigde Staten en Singapore. GlobalFoundries klaagde vorige maand TSMC aan om dezelfde reden.

Volgens TSMC heeft GlobalFoundries inbreuk gemaakt op 25 patenten bij zijn 40nm-, 24nm-, 22nm-, 14nm- en 12nm-procedé's. De 25 patenten in kwestie zijn gerelateerd aan verschillende technieken, waaronder de productie van finfetchips en specifieke litografische processen. Deze processen vormen volgens TSMC de kern van moderne productie van halfgeleiders.

Het bedrijf stelt dat het 'tientallen miljarden dollars heeft geïnvesteerd in innovatie', waarmee het 'substantieel heeft bijgedragen aan de vooruitgang in fabricagetechnieken voor halfgeleiders'. Met de rechtszaak hoopt het bedrijf naar eigen zeggen deze investeringen en de reputatie van TSMC te beschermen, en eist het dat de productie en verkoop van de inbreukmakende producten worden stopgezet. Ook hoopt TSMC op een 'substantiële financiële schadevergoeding' van zijn Amerikaanse concurrent.

In augustus klaagde GlobalFoundries juist TSMC aan wegens vermeende patentinbreuk. Hiermee hoopte het de levering van techproducten die gebruikmaken van TSMC-chips te blokkeren. Volgens het bedrijf heeft TSMC jarenlang op onwettige wijze geprofiteerd van de miljardeninvesteringen van GlobalFoundries. Het bedrijf heeft een onbekende schadevergoeding geëist van TSMC voor de 'tientallen miljarden dollars' die het bedrijf door de patentinbreuk misgelopen zou zijn.