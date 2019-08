GlobalFoundries begint patentzaken tegen TSMC en wil techproducten blokkeren

GlobalFoundries begint meerdere patentrechtszaken tegen concurrent TSMC, omdat dat bedrijf inbreuk op een aantal van zijn patenten zou maken. De Amerikaanse fabrikant wil ook de levering van techproducten die met door TSMC gebakken chips zijn uitgerust, blokkeren.

Volgens GlobalFoundries heeft de Taiwanese fabrikant TSMC op meerdere patenten inbreuk gemaakt bij het fabriceren van chips. Het Amerikaanse bedrijf stelt dat TSMC halfgeleiders heeft geproduceerd met inbreukmakende technologie en wil met de rechtszaken bereiken dat producten die hiermee zijn uitgerust niet kunnen worden ingevoerd in de Verenigde Staten en Duitsland. Ook eist de fabrikant een schadevergoeding, al is onbekend hoe hoog het schadebedrag is dat GlobalFoundries eist.

De Amerikaanse chipfabrikant heeft een document gepubliceerd waaruit is op te maken dat het gaat om zestien verschillende patenten; drie daarvan zijn in Duitsland geregistreerd en de rest in de VS. Het gaat om een aantal verschillende onderwerpen, waaronder een methode om een finfet-apparaten te vormen met een shared gate-structuur en de introductie van metaalonzuiverheid om de werkfunctie van geleidende elektroden te veranderen.

GlobalFoundries claimt dat TSMC bij zijn 7nm-, 10nm-,12nm-,16nm-, en 28nm-procedé inbreuk maakt op zijn intellectueel eigendom. Daarbij richt de fabrikant zijn pijlen ook op andere bedrijven. Zo worden Apple, Broadcom, Mediatek, Nvidia, Qualcomm en Xilinx genoemd als fabless chipontwerpers. Daarnaast worden bedrijven als OnePlus, TCL, Motorola, Lenovo, HiSense, Google, Cisco en Asus genoemd. Afhankelijk van de uitkomst van de rechtszaken kan het komen tot verkoopverboden van producten van deze bedrijven. Deze importverboden zouden alleen voor de Verenigde Staten en Duitsland gelden. Het zou dan bijvoorbeeld om smartphones van onder meer Apple en videokaarten van Nvidia kunnen gaan.

Volgens Gregg Bartlett, een onderdirecteur van GlobalFoundries, heeft TSMC op onwettige wijze de vruchten geplukt van miljardeninvesteringen die zijn bedrijf jarenlang heeft gedaan. Hij zegt dat zijn bedrijf stevig heeft geïnvesteerd in de Amerikaanse en Europese halfgeleiderindustrie en dat de rechtszaken zijn bedoeld om deze productiebasis in het Westen te beschermen. GlobalFoundries zegt dat het hiermee wil bereiken dat de halfgeleiderproductie een concurrerende industrie blijft waar de klanten hun voordeel mee kunnen doen.

Een jaar geleden werd duidelijk dat GlobalFoundries was gestopt met de ontwikkeling van zijn 7nm-procedé. Het bedrijf staakte ook de ontwikkeling van 5nm- en 3nm-nodes en ging zich richten op de perfectionering van de bestaande 12nm- en 14nm-ontwerpen. Het bedrijf, dat zich in het verleden afsplitste van AMD, kon niet concurreren met Samsung en TSMC bij de ontwikkeling van deze kleinere nodes.