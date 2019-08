Kingdom Come: Deliverance krijgt officiële ondersteuning voor mods op pc

Warhorse Studios laat weten dat de rpg Kingdom Come: Deliverance officiële ondersteuning voor het maken van mods krijgt. Dat geldt in ieder geval voor de pc-versie, maar voor de PS4 en Xbox One is dit voorlopig niet aan de orde.

In een interview met Gamepressure zegt de pr-manager van Warhorse, Tobias Stolz-Zwilling, dat de ondersteuning voor modificaties het laatste is dat de ontwikkelaar wil uitbrengen voor Kingdom Come: Deliverance. Aan officiële tools voor mods wordt momenteel gewerkt; volgens Stolz-Zwilling werken sommige tools waarmee spelers hun eigen queesten kunnen ontwerpen en schrijven al in de Steam Workshop.

De tools voor het maken van de mods komen in ieder geval uit voor de pc-versie van Kingdom Come: Deliverance. De ontwikkelaar is niet tegen het ondersteunen van modificatietools voor de PlayStation 4 en Xbox One, maar volgens Stolz-Zwilling is het nog niet gelukt om met Microsoft en Sony overeenstemming te bereiken. Daardoor is het voorlopig onduidelijk of ook voor de consoles officiële tools voor het modificeren van Kingdom Come: Deliverance uitkomen.

Het spel van de Tsjechische ontwikkelaar kwam begin vorig jaar uit, is gemaakt met de CryEngine en beschikt al over een groot aantal mods die elementen uit de rpg aanpassen. Zo is er een modificatie die het mogelijk maakt om op elk gewenst moment de voortgang op te slaan; in het originele spel kan dat alleen door te slapen in bed, het drinken van Saviour Schnapps of via autosaves of het verlaten van het spel.