'Apple zet walkietalkie-functie voor iPhones in ijskast'

Apple heeft een nog onuitgebrachte iPhone-functie in de ijskast gezet waarmee gebruikers via radiogolven onderling zouden kunnen communiceren. Althans, dat schrijft de website The Information op basis van bronnen.

The Information baseert zich op twee bronnen die bekend zouden zijn met dit kennelijk bestaande iPhone-project. Volgens hen was deze walkietalkie-functie bedoeld om mensen met iPhones de mogelijkheid te geven om met anderen in de buurt te communiceren, met name in gebieden waar geen bereik is, zoals op skipistes of in afgelegen natuurgebieden.

De technologie zou gebaseerd zijn op radiogolven voor de langere afstand, waarbij het min of meer een walkietalkie-functie voor tekstberichten zou worden. Apple zou hiervoor met Intel hebben samengewerkt, onder de noemer Project OGRS, ofwel off grid radio service. Hierbij zou gebruik worden gemaakt van de 900MHz-frequentie, zoals dat onder meer het geval is bij de radiocommunicatie in sectoren als de olie- en gasindustrie.

Hoe ver Apple al was met de ontwikkeling van de technologie is niet bekend. Ook is onduidelijk waarom het bedrijf naar verluidt met het project is gestopt, al meldt een van de twee bronnen dat het onder meer is stilgelegd toen eerder dit jaar de belangrijkste Apple-medewerker van het project vertrok. Het zou gaan om Rubén Caballero. Hij werkte bij Apple aan modems en zou Steve Jobs in 2010 hebben gewaarschuwd dat het antenneontwerp van de iPhone 4 tot een geblokkeerd signaal kon leiden.