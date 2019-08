Apple repareert lek in iOS 12.4 waarmee jailbreak mogelijk was

Apple heeft een kwetsbaarheid in iOS gerepareerd waarmee het mogelijk was code uit te voeren op een iPhone. De kwetsbaarheid zorgde ervoor dat een jailbreak mogelijk was op iOS 12.4.

Het lek is verholpen in iOS 12.4.1, dat maandagavond is uitgebracht. De bugfix is de enige verandering in de laatste versie van dat besturingssysteem.

Apple repareert daarmee een kwetsbaarheid die eerder deze week bekend werd. Beveiligingsonderzoekers ontdekten dat in iOS 12.4 een lek zat dat al in iOS 12.3 gerepareerd was. Het is nog steeds niet duidelijk hoe dat lek opnieuw in het besturingssysteem is gekomen. Met het lek was het mogelijk van een afstand code uit te voeren op een iPhone en uit de sandbox te ontsnappen, al gaven de ontdekkers wel toe dat het erg moeilijk was het lek in de praktijk uit te buiten.

Met het lek was het ook mogelijk een jailbreak te maken voor het besturingssysteem. Het was de eerste jailbreak in jaren voor een moderne versie van iOS. In de release notes van iOS 12.4.1 noemt en bedankt Apple de onderzoekers van @Pwn20wnd specifiek voor de hulp die zij boden tijdens de ontdekking. Het lek stond geregistreerd als CVE-2019-8605.