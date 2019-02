Onofficiële iOS-appstores verspreiden aangepaste apps met developercertificaten

Clandestiene appdistributeurs als TutuApp, Panda Helper, AppValley en Tweakbox verspreiden aangepaste iOS-apps als Spotify, waarmee gebruikers zonder advertenties kunnen luisteren. De distributeurs misbruiken daarvoor door Apple uitgegeven developercertificaten.

Of de certificaten gestolen worden van andere developers door de appwinkels of dat ze deze zelf krijgen van Apple door zich in te schrijven als ontwikkelaar, is niet duidelijk. Het lijkt hoe dan ook niet moeilijk te zijn. Reuters schrijft namelijk dat Apple bans had uitgedeeld in reactie op dit gedrag van de appwinkels, maar binnen enkele dagen werden dezelfde gemodificeerde apps verspreid met een ander developercertificaat.

Een ander voorbeeld is een gratis versie van Minecraft voor iOS. Die kost normaal 7,99 euro. Verder zijn er aangepaste versies van Angry Birds en Pokémon Go, waarin cheats verwerkt zitten. Eerder bleek ook dat de certificaten misbruikt worden om apps voor gokken en pornografie te verspreiden. Twee zaken die niet toegestaan zijn op de App Store. De certificaten maken het mogelijk om apps van buiten de App Store te installeren, maar zonder een jailbreak.

De appwinkels bieden zelfs een betaald abonnement op de apps aan voor 13 dollar per jaar. Daarvoor krijgen gebruikers stabielere versies van de aangepaste apps. Het is niet bekend hoeveel geld er hierbij wordt verdiend en hoeveel mensen er gebruik van maken. In reactie op deze praktijken is Apple van plan om tweetrapsauthenticatie te verplichten op alle ontwikkelaarsaccounts. Dat gaat tegen het einde van februari in.