'EU begint onderzoek naar Apple na klacht Spotify'

De Europese Commissie is begonnen met een onderzoek naar Apple naar aanleiding van de klacht van Spotify, zo beweren drie bronnen tegenover de krant Financial Times. Digitale diensten moeten bij aankopen van klanten in de App Store 30 procent afstaan, andere diensten niet.

De Europese Commissie heeft eerst navraag gedaan bij klanten en bij concurrenten in de markt. Daarna heeft de Commissie besloten om een officieel onderzoek te starten, meldt Financial Times. De krant baseert zich op drie bronnen die bij het onderzoek betrokken zijn, maar de Commissie heeft de informatie vooralsnog niet bevestigd. Apple en Spotify weigerden commentaar voor het verhaal.

De klacht draait om de afdracht van 30 procent van de omzet als klanten bij Spotify een abonnement afsluiten via de iOS-app. Leveranciers van fysieke producten als Uber en Deliveroo hoeven dat percentage niet te betalen. Ook vindt Spotify het vreemd dat Apple in de App Store niet alleen scheidsrechter is, maar met muziekstreamingdienst Apple Music ook meespeelt.

Spotify wil daarbij dat apps eigen betaalsystemen kunnen gebruiken voor het afrekenen en dat Apple niet langer een obstakel is in communicatie tussen apps en klanten van de diensten die zij aanbieden. De iPhone-maker reageerde op de klacht met de opmerking dat Apple een platform, set ontwikkeltools en een betaalomgeving heeft gebouwd voor appmakers, waar Spotify ook gebruik van maakt. Nu wil Spotify gebruikmaken van al die voordelen, zonder daarvoor te betalen, beredeneert Apple. Spotify biedt inmiddels geen abonnementen meer aan via de iOS-app. Klanten kunnen dat wel doen via de browser, maar regels van de App Store verbiedt Spotify potentiële klanten daarop te wijzen.

Het onderzoek kan in theorie leiden tot een boete die oploopt tot 10 procent van de jaaromzet van een bedrijf. Zo'n onderzoek kan lang in beslag nemen en de uitslag kan daardoor makkelijk een tot enkele jaren op zich laten wachten.