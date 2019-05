Spotify werkt aan functie om meerdere gebruikers afspeellijsten te laten beheren

Spotify werkt aan een optie om meerdere gebruikers dezelfde afspeellijst te laten bewerken en muziek te beheren. Met die feature kunnen luisteraars op bijvoorbeeld een feestje allemaal muziek aan een wachtrij toevoegen of die verwijderen.

De functie wordt momenteel intern getest, maar kwam naar buiten door een Twitter-gebruiker die de optie voorgeschoteld kreeg. De functie heet 'Social Listening' en verschijnt in het scherm waar de gebruiker ook kan wisselen tussen verschillende apparaten. Momenteel is de functie alleen te gebruiken voor Spotify-gebruikers, wat erop lijkt te wijzen dat de feature intern getest wordt en snel publiek kan worden gemaakt.

Met Social Listening is het mogelijk om Spotify-contacten uit te nodigen om een afspeellijst te beheren. Daarvoor moeten de gebruikers een speciale code scannen met hun camera. In het afspeelscherm verschijnt tijdens het spelen van muziek ook wie er allemaal nog meer naar een afspeellijst luisteren. Uit de screenshots op Twitter lijkt het erop dat alle gebruikers via de normale Spotify-interface de muziek kunnen regelen, en dus kunnen pauzeren of voor- of achteruit spoelen, maar ook het volume regel, of nummers op shuffle of repeat zetten.