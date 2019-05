Spotify test reclame die reageert op stemcommando's

Spotify test in de VS advertenties waar gebruikers met stemcommando's op kunnen reageren. Gebruikers van de gratis mobiele variant van de dienst kunnen door 'Play Now' te zeggen bepaalde playlists of podcasts luisteren die verband houden met de reclame.

Spotify houdt de test volgens TechCrunch met een kleine groep mobiele luisteraars op Android en iOS in de VS. Die moeten de door advertenties ondersteunde gratis versie van Spotify gebruiken en de ondersteuning voor stembediening al hebben ingeschakeld. Dat is onder andere het geval als ze de met een stem te bedienen assistent voor het vinden en spelen van muziek en podcasts in de Spotify-app gebruiken.

Gebruikers kunnen de Voice-Enabled Ads-functie uitschakelen bij de reclameinstellingen. Onder andere Spotify zelf en Unilever experimenteren met reclame met stembediening. Zo gaat Unilevers deodorantmerk Axe een afspeellijst promoten later deze maand. De advertentie moedigt luisteraars aan 'Play Now' te zeggen om de afspeellijst in de app te starten. Spotify zelf gaat dat doen voor de podcast Stay Free: The Story of the Clash.

Of en wanneer Spotify de functie internationaal gaat gebruiken is niet bekend. Spotify-topman Daniel Ek zei afgelopen week bij de bekendmaking van de kwartaalcijfers wel dat zijn bedrijf investeert in stembediening.