'Toekomst van Mad Box-console is twijfelachtig door komst van Google Stadia'

Slightly Mad Studios wil over enkele jaren de eigen Max Box-gameconsole uitbrengen, maar dit project staat wellicht op losse schroeven. Sinds de aankondiging van Google Stadia hebben twee investeerders zich teruggetrokken, zegt de marketingdirecteur van de studio achter de console.

Marketingdirecteur Nathan Bell zegt in een interview met PC Games Insider dat er al een aantal solide investeringen waren toegezegd, 'maar Googles uitspraak dat de toekomst van gamen niet in een box zit heeft ons geen goed gedaan'. Meer duidelijkheid geeft hij niet, waardoor het voorlopig speculeren is of de Mad Box nog wel gaat uitkomen.

Daarnaast is er bij Slightly Mad Studios interne onenigheid ontstaan over hoe de console genoemd moet worden. Het bedrijf vroeg in januari het handelsmerk voor de naam 'Mad Box' aan, maar een kleine Franse gamestudio genaamd MadBox protesteerde, waarschijnlijk omdat zij vinden dat er verwarring over de twee namen kan ontstaan. Daarop besloot Slightly Mad Studios de aanvraag in te trekken. Bell geeft aan dat het product uiteindelijk nog een andere naam kan krijgen.

De Mad Box werd begin dit jaar aangekondigd. De console werd toen gepresenteerd met meerdere designconcepten. Slightly Mad Studios wil de console openstellen voor alle ontwikkelaars en gaf aan een gratis ontwikkelengine beschikbaar te stellen. De console moet spelen in 4k met 60fps mogelijk maken en virtual reality met 120fps. Wat de console zal gaan kosten is niet bekendgemaakt en dat geldt ook voor een releasedatum. Daarover zei het bedrijf alleen dat het apparaat over die jaar uit moet komen.