Star Wars: Battlefront uit 2004 verschijnt op Steam en GOG.com

Zowel Steam als GOG.com hebben de originele Star Wars: Battlefront uit 2004 in hun assortiment opgenomen. De release houdt verband met de viering van May the 4th, de dag waarop fans het bestaan van Star Wars vieren.

Op GOG.com is Star Wars: Battlefront Classic drm-vrij te koop. Het gameplatform biedt het spel als onderdeel van Star Wars Week aan. Tijdens deze week zijn onder andere Star Wars: Knights of the Old Republic, Star Wars: Jedi Knight II: Jedi Outcast en Star Wars Episode 1: Racer met korting te krijgen. Ook na de week blijft de Battlefront-game uit september 2004 verkrijgbaar.

Op Steam is het spel zonder enige verdere aankondiging verschenen. Vereist is dat de gebruiker over Windows XP of latere versies, een 1,8GHz-processor, minimaal 1GB ram en een videokaart die op zijn minst DirectX 9 met 256MB vram beschikt. Voor multiplayerondersteuning moet de speler een aantal stappen nemen, beschrijft Steam-gebruiker AnthonyBF2. Sinds GameSpy in 2014 stopte met zijn gameservers was er geen multiplayerondersteuning meer.

De actieshooter Star Wars: Battlefront is in opdracht van LucasArts gemaakt door Pandemic Studio en was in 2014 een succes. Een jaar later kwam de opvolger uit. Deze verscheen al eerder op Steam en GOG.com en kreeg ook al multiplayerondersteuning. In 2015 verscheen de reboot van het spel door EA's DICE.