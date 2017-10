Star Wars Battlefront II uit 2005 heeft weer multiplayer

De game Star Wars Battlefront II uit 2005 is van een update voorzien waardoor het spel weer multiplayer heeft. Ook kunnen spelers die het spel bezitten op Steam of GOG Galaxy nu samen online spelen. Er kunnen tot 64 spelers deelnemen.

Disney, dat de rechten op Star Wars in handen heeft, meldt op Steam dat de multiplayerondersteuning terug is. Tegelijkertijd heeft ook GOG een bericht geplaatst, waarin het schrijft dat multiplayer weer werkt en dat crossplay tussen GOG Galaxy en Steam mogelijk is.

Oorspronkelijk stonden de servers voor multiplayer bij GameSpy en toen die dienst in 2014 stopte, kwam er ook een einde aan multiplayer in Star Wars Battlefront II. Het spel uit 2005 werd ontwikkeld door Pandemic Studios en uitgegeven door LucasArts. De studio werd overgenomen door EA en de uitgever sloot zijn deuren na de overname door Disney.

EA werkt momenteel aan een nieuwe versie van Star Wars Battlefront II. Die game komt op 17 november uit voor de PlayStation 4, Xbox One en pc. Dit weekend organiseert de uitgever een open bèta van het multiplayergedeelte van de nieuwe game.