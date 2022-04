EA haalt klassieke game Syndicate Wars uit de handel

Electronic Arts heeft GOG.com opdracht gegeven om vier van zijn games van de gamewinkel af te halen. Dat zijn Ultima Underworld 1+2, Syndicate Plus en Syndicate Wars. Die laatste is straks nergens meer nieuw, digitaal te koop.

"We willen jullie informeren dat, op het verzoek van de uitgever, deze games niet meer verkrijgbaar zijn in onze gamewinkel vanaf maandag 28 juni", vertelt GOG in de korte aankondiging van de wijziging. Electronic Arts is de uitgever van alle vier games. De games en gameset zijn momenteel afgeprijsd en kosten 1,29 euro per stuk.

Beide delen van Ultima Underworld en de eerste Syndicate zijn te vinden op Origin, EA's eigen online winkel. Wat betreft de verkrijgbaarheid van die games is er dus minder aan de hand, maar de vraag is wel in hoeverre die versies hetzelfde zijn. GOG maakt de games niet alleen beschikbaar, maar sleutelt er ook aan om ze speelbaar te maken en houden op veel verschillende besturingssystemen en hardware. Ook zijn ze bij GOG drm-vrij en verwerkt het desnoods zelfs door fans gemaakte patches in de spellen. GOG vertelde over het proces om oude games te 'restaureren' in een documentaire, geproduceerd door Noclip, in 2018.

Naast Syndicate Wars is de American Revolt-uitbreiding van Syndicate ook niet op Origin te koop. Mogelijk brengt EA de straks ontbrekende game en uitbreiding op een later moment alsnog naar Origin. Daarover is op dit moment niets bekend. Kotaku heeft EA in ieder geval om een reactie gevraagd, maar heeft op het moment van dit schrijven geen antwoord gehad.

Syndicate Wars (1996)