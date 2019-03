Blizzard brengt originele Diablo uit op GOG.com en niet via Battle.net - update

Blizzard Entertainment heeft het originele Diablo uit eind 1996 uitgebracht via de website GOG.com. Deze website stond voorheen bekend onder de naam Good Old Games. Het is opvallend dat Blizzard de titel niet op het eigen platform Battle.net uitbrengt.

Het op GOG.com aangeboden Diablo omvat in feite twee versies. Allereerst gaat het om een nagenoeg identieke versie van het origineel, met de bijbehorende svga-graphics met twintig beelden per seconde. Daar hoort ook een matchmaking-systeem bij via de klassieke versie van de Battle.net-dienst.

De andere versie is een geüpdatete versie van het originele Diablo, inclusief Windows 10-compatibiliteit, een reeks bugfixes en ondersteuning voor moderne resoluties en framerates. Deze GOG-versie kan niet met Battle.net verbinden, waardoor multiplayer bij deze versie enkel via lan of een p2p-verbinding mogelijk is.

Spelers kunnen via een launcher kiezen voor beide versies, die inbegrepen zijn bij de aanschafprijs van bijna 9 euro. Omdat de titel wordt aangeboden op GOG.com, ontbreekt drm. Dat betekent dat er geen activatie nodig is en er is ook geen internetverbinding nodig om te kunnen spelen.

Het is niet duidelijk waarom Blizzard ervoor kiest om Diablo beschikbaar te maken via GOG.com en niet via zijn eigen platform, temeer omdat klassieke games als Starcraft en Diablo II wel op Battle.net zijn te vinden. Ook de remake van Warcraft III, genaamd Warcraft III: Reforged, wordt voor het einde van dit jaar op Battle.net uitgebracht.

Blizzard gaat meer eigen titels uitbrengen op GOG.com. Het gaat dan bijvoorbeeld om Warcraft: Orcs & Humans en Warcraft 2, zo meldt het bedrijf. Voorlopig heeft Blizzard naar eigen zeggen geen plannen om Diablo: Hellfire via GOG.com beschikbaar te maken.

Update, 16:53 uur: Blizzard laat aan Ars Technica weten dat Diablo bewust niet via Battle.net is uitgebracht, omdat het spel niet de 'moderne infrastructuur' bevat die benodigd is voor het platform. Dat verklaart de keuze voor GOG.com.