Diablo is speelbaar in webbrowser

Iedereen die goede herinneringen heeft aan het originele Diablo uit 1996, kan het spel herbeleven vanuit de internetbrowser. Het gaat om de sharewareversie van het spel. Ontwikkelaar Rivsoft heeft de port van het origineel gemaakt.

De sharewareversie vergt een download van 50MB die de nodige minuten in beslag neemt, maar dan is het originele Diablo daadwerkelijk in de browser te spelen. Spelers die het origineel in bezit hebben, al dan niet via GoG, kunnen het originele diabdat.mpq-bestand inladen om het hele spel in de browser te spelen.

De sharewareversie heeft zijn beperkingen; zo kun je na het starten van het spel bijvoorbeeld niet praten met het personage Adria the Witch, wat in de volledige versie wel kan. Het is in ieder geval wel mogelijk de kerker te betreden en je een weg te banen door skeletten en ander gespuis.

Op de GitHub-pagina is te lezen dat het gaat om een reconstructie van Diablo's originele broncode, die door twee ontwikkelteams tot stand is gebracht. Daarbij is alles behouden zoals het bij het origineel was, inclusief bugs en slecht geschreven code, aldus de makers.

Een van de makers vertelt op GitHub dat hij als tiener veel Diablo heeft gespeeld, maar dat het moeilijk werd om het spel op nieuwe hardware te spelen. Hij zegt dat het een verloren strijd leek, maar dat er in 1997 sprake was van een nalatigheid die deze port mogelijk maakte.

Daarbij wijst hij op de broncode die het originele team van Diablo aan Climax Studios gaf voor een PlayStation-port. Sony bleek per ongeluk een symbol-bestand met de nodige informatie op de Japanse port te hebben gezet. Aan de hand van de debug tools wisten de makers de reconstructie van Diablo's originele broncode tot stand te brengen.